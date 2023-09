Monzo zažene naložbeno funkcijo, ki uporabnikom omogoča vlaganje s samo 1 GBP

Monzo, digitalna banka, ocenjena na 4.5 milijarde dolarjev, je predstavila novo funkcijo, imenovano »Naložbe«, ki svojim strankam omogoča vlaganje v sklade, ki jih izbere velikan za upravljanje premoženja BlackRock. To pomeni prvi prodor Monza na naložbeni trg in je del prizadevanj podjetja za razširitev svojih finančnih storitev in ustvarjanje dodatnih tokov prihodkov.

Funkcija Naložbe bo uporabnikom omogočila, da začnejo vlagati že z 1 £, s čimer Monzo konkurira uveljavljenim bankam, kot je Chase, in mlajšim startupom, kot so Chip, Moneybox in Plum. Postopek prijave je preprost, upravičeni uporabniki se pridružijo čakalni listi za dostop do izdelka, nato pa so povabljeni, da ustvarijo naložbeno posodo.

Monzo ponuja tri sklade, ki jih upravlja BlackRock: Careful, Balanced in Adventurous. Sklad Careful ima nizko tveganje in nizek donos, sklad Balanced ima srednje tveganje in nagrado, sklad Adventurous pa vključuje alokacije z večjim tveganjem z večjimi potencialnimi donosi.

Izvršni direktor TS Anil je izjavil, da se je Monzo odločil uvesti naložbeno funkcijo, da bi rešil pomanjkanje znanja in ovir cenovne dostopnosti, s katerimi se soočajo Britanci, ko gre za naložbe. Raziskava, ki jo je naročil Monzo, je razkrila, da 69 % prebivalstva Združenega kraljestva ni prepričano, kam bi vzelo dostopen in uporabniku prijazen naložbeni produkt, 60 % odraslih pa bi bilo bolj nagnjenih k vlaganju, če bi bil minimalni znesek naložbe nizek.

Funkcija Naložbe se bo pojavila v razdelku Varčevanje in naložbe na domačem zaslonu Monzo in bo v naslednjih tednih postopoma uvedena za vse upravičene stranke. Stranke v finančnih težavah ali zaostanki z odplačilom dolga pa ne bodo mogle odpirati novih naložb. Uporabniki bodo imeli tudi možnost, da kadar koli spremenijo, prekličejo ali umaknejo svoje naložbe.

Monzo ima trenutno več kot 8 milijonov strank v Združenem kraljestvu in se želi razširiti na nova področja finančnih storitev, da bi dosegel celoletno donosnost. Podjetje je poročalo o svojih prvih dveh mesecih dobičkonosnosti v letu 2023.

Funkcija Naložbe bo na voljo s pavšalno provizijo v višini 0.59 % na mesec, sestavljeno iz 0.14 % provizije za sklad in 0.45 % provizije za platformo.

Čeprav Monzo ni prva neobanka v Združenem kraljestvu, ki ponuja naložbene funkcije, konkurenti, kot sta Starling Bank in Zopa, še ne nudijo takšnih možnosti. Vendar več fintech platform, kot sta Revolut in Freetrade, že ponuja zmožnosti trgovanja z delnicami. Izvršni direktor Monza, TS Anil, je zavrnil trditve, da je banka zamujala z naložbeno stranko.

Viri:

Vir: CNBC