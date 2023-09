Potencialna prodaja Gearbox Entertainment nakazuje prestrukturiranje znotraj skupine Embracer

By

Gearbox Entertainment, priznani razvijalec iger in založnik, odgovoren za priljubljene serije, kot so Borderlands, Remnant in Homeworld, se bo morda kmalu ločil od svojega matičnega podjetja Embracer Group. Poročila kažejo, da Embracer Group razmišlja o prodaji Gearbox Entertainment kot del svojega tekočega načrta prestrukturiranja.

Skupina Embracer je v zadnjih letih postala prepoznavna zaradi številnih prevzemov razvijalcev, založnikov in intelektualne lastnine. Vendar se je ta trend obrnil po neuspešnem dogovoru z Savvy Games Group, ki jo financira vlada Savdske Arabije. Posledično je skupina Embracer Group odpuščala razvijalce in zapirala studie, pri čemer je bilo zadnje zaprtje Volitiona, ki je odgovoren za hvaljeno serijo Saints Row.

Medtem ko Embracer Group ni uradno komentiral zadeve, interno elektronsko sporočilo glavnega komunikacijskega direktorja Gearboxa, Dana Hewitta, ki ga je pridobil Bloomberg, potrjuje potencialno prodajo ali ponovno vzpostavitev Gearbox Entertainment kot neodvisnega subjekta. Hewitt navaja, da je "osnovni primer, da Gearbox ostane del Embracerja", vendar omenja tudi, da se preučujejo druge možnosti. Usoda Gearbox Entertainment ostaja negotova in špekulacije se bodo verjetno pojavile v prihodnjih tednih.

Kljub uspehu iger, kot sta Borderlands 3 in Remnant II, razmišljanje Embracer Group o ločitvi od Gearbox Entertainment kaže na premik v strategiji rasti podjetja. Prihodnji tedni in meseci bodo ključni pri določanju prihodnosti Gearboxa, ki je postal podjetje, ki ga je treba pozorno spremljati.

