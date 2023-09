Bank of England poziva k nacionalnemu pogovoru o pomislekih glede zasebnosti digitalnega funta

Namestnica guvernerja Bank of England (BoE) Sarah Breeden je pozvala k "nacionalnemu pogovoru", da bi obravnavali pomisleke javnosti glede posledic digitalne različice funta za zasebnost. BoE in ministrstvo za finance Združenega kraljestva preučujeta možnost uvedbe digitalnega funta v bližnji prihodnosti. Vendar pa kritiki trdijo, da bi lahko digitalna valuta vladam omogočila spremljanje potrošniških navad posameznikov in zapletla gotovinske transakcije.

Breeden je poudaril, da je treba obravnavati pomisleke glede zasebnosti in spodbujati odprt dialog o tej temi. Poudarila je, da bo digitalni funt služil kot temelj za vse digitalne transakcije, kar bo zagotovilo zaupanje v valuto. Vendar je priznala, da obstajajo izzivi pri upravljanju zasebnosti in definiranju vloge države v zvezi z digitalno valuto.

Pomisleke glede zasebnosti glede programljivosti je priznal tudi Breeden, ki je poudaril potrebo po vzpostavitvi jasne zakonodaje ter določil in pogojev za reševanje teh pomislekov.

Breeden je nadalje poudaril, da bi morala biti zasebnost prednostna naloga tudi pri obravnavi digitalnih valut zasebnega sektorja. Poudarila je, da je enajst držav že uvedlo digitalne različice svojih valut, o tej možnosti razmišljajo tudi v ameriški centralni banki.

Vpliv na finančno stabilnost je še ena ključna točka za Breedena. Odzivi na javno posvetovanje o digitalnem funtu bodo objavljeni pozneje letos in bodo zagotovili nadaljnji vpogled v različne vidike predloga.

Omeniti velja, da je Breeden zavrnil idejo, da bi digitalna valuta odpravila razpoložljivost gotovine, kot so predlagali kritiki.

Viri: Reuters

Opredelitve:

– Digitalni funt: digitalna različica valute Združenega kraljestva, funt šterling.

– Bank of England (BoE): Centralna banka Združenega kraljestva.

– Pomisleki glede zasebnosti: Pomisleki glede varstva osebnih podatkov in pravic do zasebnosti posameznikov.

– Programabilnost: Sposobnost pisanja kode ali navodil za računalnik ali digitalni sistem za izvajanje določenih funkcij ali nalog.

– Finančna stabilnost: stanje, v katerem je finančni sistem, kot je bančni sistem, sposoben prenesti šoke in ohraniti svoje delovanje.

– Javno posvetovanje: Postopek iskanja javnega prispevka ali povratnih informacij o določeni temi ali predlogu.

