Izboljšanje igralčeve izkušnje z odkupnimi kodami BGMI

Priljubljena igra Battlegrounds Mobile India (BGMI) postaja vse bolj priljubljena od odstranitve PUBG Mobile z indijskega trga. Ena od značilnosti, ki loči BGMI, je razpoložljivost dnevnih potrdil o unovčenju BGMI, ki jih je mogoče zamenjati za različne nagrade v igri.

Odkupne kode BGMI so dobro za igralce z omejenim proračunom. Z zamenjavo teh potrdil lahko igralci pridobijo valuto v igri, znano kot »Neznana gotovina« (UC), pa tudi čustva, predmete in izboljšave za orožje in vozila. Najboljše pri tem je, da za pridobitev UC niso več potrebne nove odkupne kode, kar olajša dostop do teh dragocenih nagrad igralcem, ki se zavedajo proračuna.

Za 12. september 2023 so na voljo naslednje odkupne kode BGMI:

– BTOQZHZ8CQ

– TQIZBZ76F

– 5FG10D33

– GPHZDBTFZM24U

– KARZBZYTR

– JJCZCDZJ9U

– UKUZBZGWF

– TIFZBHZK4A

– RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

– R89FPLM9S

– BMTCZBZMFS

– 5FG10D33

– TQIZBz76F

– BMTFZBZQNC

– SD14G84FCC

– RNUZBZ9QQ

Če ste novi pri unovčevanju kod BGMI, je tukaj vodnik po korakih:

1. Obiščite določeno stran za povračila stroškov BGMI.

2. Potrdite stanje računa BGMI.

3. Natančno vnesite promocijsko kodo v predvideno polje.

4. Med razpoložljivimi možnostmi izberite »Unovči«.

5. Preverite svoj inventar v igri za dostop do unovčenih predmetov.

Te odkupne kode odklenejo različne nagrade, vključno z izboljšavami za strelno orožje in vozila ter vrsto predmetov v igri. Potopitev v očarljivi svet BGMI je zdaj s kodami 12. septembra 2023 še bolj razburljiva.

Viri:

– [Izvorni naslov in URL članka]