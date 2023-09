Po raziskavi ima manj kot polovica Avstralcev telefone 5G

Po nedavni raziskavi, ki jo je izvedlo spletno mesto za primerjavo cen Finder, ima le 46 % Avstralcev, ki uporabljajo mobilne telefone, napravo, ki lahko vzpostavi povezavo 5G. Ta ugotovitev temelji na raziskavi Consumer Sentiment Tracker, ki je v živo opravila več kot 53,000 Avstralcev. Raziskava je tudi pokazala, da 24 % vprašanih ne želi pokritosti s 5G, 8 % pa jih je priznalo, da ne vedo, kaj je 5G. Vendar pa je 22 % udeležencev izrazilo željo po nadgradnji na telefon 5G v prihodnosti.

Poleg tega raziskava poteka v času, ko se omrežja 3G bližajo koncu. Večja telekomunikacijska podjetja v Avstraliji, kot so Vodafone, Telstra in Optus, so objavila načrte za zaprtje svojih omrežij 3G in prenovo tehnologije za izboljšanje svojih novih omrežij 4G in 5G. Vodafone naj bi svoje omrežje 3G zaprl do 15. decembra, temu sledi Telstra junija 2024 in Optus septembra 2024.

Strokovnjaki menijo, da bodo morali posamezniki s starejšimi napravami kmalu nadgraditi ali tvegajo izgubo povezljivosti. To vključuje lastnike iPhonov, saj bodo modeli pred iPhonom 6 imeli dostop samo do 3G, ki naslednje leto ne bo več podprt. Zaustavitev 3G bo vplivala tudi na naprave, ki niso telefonske, kot so varnostni sistemi, medicinski alarmi, naprave EFTPOS in sistemi za daljinski zagon nekaterih avtomobilov. Posameznikom, ki se zanašajo na takšne naprave, je priporočljivo preveriti pri njihovih proizvajalcih ali ponudnikih omrežja, da ugotovijo, ali bodo to vplivale nanje.

Vendar pa tistim, ki so svoje mobilne telefone kupili v zadnjih nekaj letih, ni treba skrbeti, saj tudi če njihove naprave ne podpirajo 5G, ukinitev 3G ne bo vplivala nanje. Mobilna omrežja se običajno nadgrajujejo vsako desetletje, pri čemer se starejša omrežja postopoma opuščajo. 5G, peta generacija mobilnih omrežij, je bila prvič predstavljena leta 2019, 6G pa bo predvidoma uvedena do konca desetletja.

Na splošno raziskava poudarja trenutno pokrajino mobilne povezljivosti v Avstraliji, kjer manj kot polovica prebivalstva uporablja telefone 5G. Z napredkom tehnologije postane za posameznike ključnega pomena, da svoje naprave posodabljajo, da zagotovijo neprekinjeno povezljivost in dostop do najnovejših omrežnih zmogljivosti.

