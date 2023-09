Knjižnica okrožja Augusta ponuja tečaje tehnične pismenosti

Knjižnica okrožja Augusta v Fishersvillu v Virginiji bo to jesen organizirala tečaje tehnične pismenosti za ljudi vseh ravni znanja. Na današnjem vse bolj virtualnem trgu dela obstaja vse večja potreba po veščinah digitalne pismenosti, da se posameznikom zagotovi potrebna tehnološka znanja. Te veščine segajo od osnovnih nalog, kot je pošiljanje e-pošte, do zaščite pred kibernetskimi prevarami in poskusi lažnega predstavljanja.

Ob podpori sklada za nepovratna sredstva AT&T želi okrožna knjižnica Augusta sodelovati s skupnostjo, da bi ponudila tako splošno digitalno znanje kot specializirana znanja. Rachael Phillips, vodja storitev za odrasle v knjižnici, poudarja pomen digitalne pismenosti v današnji družbi. Brez teh veščin lahko posamezniki zaostanejo na trgu dela in imajo težave z vsakodnevnimi dejavnostmi v svetu, ki ga poganja tehnologija.

Razredi, ki jih ponuja knjižnica okrožja Augusta, bodo brezplačni, vendar bo prostor omejen. Phillips spodbuja vse, ki se želijo udeležiti, da obiščejo spletno stran knjižnice ali pokličejo, da se dogovorijo. Razredi se bodo osredotočali na osnove kibernetske varnosti, uvod v naprave, kot so naprave Android in Apple, ter razvijanje osnovnih veščin digitalne pismenosti.

Ti razredi so še posebej koristni za starejše posameznike in tiste, ki se ponovno vračajo v skupnost. Phillips pojasnjuje, da ima veliko ljudi težave z učenjem uporabe internetnih naprav, kar lahko povzroči malodušje med iskanjem zaposlitve in vsakodnevnimi aktivnostmi. S ponudbo teh tečajev si knjižnica okrožja Augusta prizadeva premostiti digitalni razkorak in zagotoviti, da imajo člani skupnosti potrebne veščine za uspeh v vse bolj digitalnem svetu.

Skratka, knjižnica okrožja Augusta priznava pomen veščin digitalne pismenosti in želi zagotoviti vire in tečaje, ki bodo posameznikom pomagali pridobiti ali okrepiti te veščine. S podporo skupnosti in donacijskega sklada AT&T knjižnica omogoča digitalno pismenost dostopno vsem, ne glede na stopnjo znanja ali starost.

Vir: WHSV (URL ni naveden)