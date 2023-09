Audemars Piguet razkriva nove izdaje v petih zbirkah

Audemars Piguet je pred kratkim predstavil vrsto novih ur v petih različnih kolekcijah, ki prikazujejo svojo predanost inovacijam in izdelavi. Med vrhunci so Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin, High Jewelry Royal Oak, Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked, Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic in Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin zdaj vključuje uporabo titana in kovinskega stekla (BMG) v svoji konstrukciji, kar ji daje edinstven in vrhunski videz. Kombinacija teh materialov je bila prvič vidna v ponudbi blagovne znamke Only Watch za leto 2021, zdaj pa je vključena v redno kolekcijo. Novo izdajo poganja kaliber 7121, ki nadomešča prejšnji kaliber 2121.

Za tiste, ki imate raje pridih razkošja, je Audemars Piguet predstavil štiri visoke različice nakita klasičnega Royal Oak. Ti modeli imajo redko in zelo tehnično nastavitev za sneg, ki ikoničnemu dizajnu doda svetlobni učinek. Te ure, ki so na voljo v 18-karatnem belem ali rožnatem zlatu in v dveh velikostih, združujejo eleganco in nosljivost.

V nadaljevanju praznovanja 50. obletnice Royal Oak je blagovna znamka lansirala Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked v rumenem zlatu. Ta novi dodatek ohranja enak DNK kot predhodno izdane različice iz rožnatega zlata in nerjavečega jekla, s poudarkom na preglednosti in prefinjeni izdelavi. Uporabljen mehanizem je kaliber 7124, ki je izjemno tanek s samo 2.7 mm.

V počastitev 30. obletnice Royal Oak Offshore je Audemars Piguet predstavil dva nova modela v keramiki, titanu in zlatu. Ti uri na novo interpretirajo 2020 Ref. 26405CE in jih poganja kaliber 4401, samonavijalni integrirani kronografski mehanizem s funkcijo flyback.

Za tiste, ki iščejo tehnično odličnost, Audemars Piguet prvič predstavlja dve novi različici Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie v črni keramiki. Te ure imajo patentirano tehnologijo znamke Supersonnerie, ki zagotavlja izjemno akustično zmogljivost. Te ure, ki jih poganja kaliber 2953, združujejo napredno tehnologijo in tradicionalno končno obdelavo.

Audemars Piguet še naprej premika meje urarstva s svojimi najnovejšimi izdajami in navdušencem ponuja raznoliko paleto možnosti, ki prikazujejo tako njihovo tehnično strokovnost kot umetniško žilico.

