Program Valkyrie LMH se bo vrnil z Astonom in partnerstvom Heart of Racing

Po več kot treh letih čakanja bo program Valkyrie LMH ponovno aktiviran s partnerstvom med Aston Martinom in ameriško ekipo Heart of Racing. Aston Martin in Heart of Racing naj bi se približevala dogovoru, da leta 2021 na stezo pripeljeta avtomobil Valkyrie LMH.

Aston Martin se pogovarja z dobavitelji in sestavlja ekipo za nadzor nad programom, vključno z nekdanjim inženirskim direktorjem Williamsa F1 Adamom Carterjem. Medtem ko Aston Martin ni potrdil oživitve Valkyrie LMH, je podjetje poudarilo svoj DNK športnih avtomobilov in svojo zavezanost ocenjevanju možnosti v razvijajočem se okolju motošporta.

Vodja ekipe Heart of Racing Ian James je izrazil željo ekipe, da se povzpne v najvišji razred mednarodnih dirkalnih športnih avtomobilov, vendar je izjavil, da dogovor še ni dosežen ali podpisan. Heart of Racing se je letos že razširil na svetovno vzdržljivostno prvenstvo (WEC) z Aston Martinom.

Pričakuje se, da bo dirkalnik Valkyrie tekmoval tako v WEC kot v Mednarodnem združenju avtomobilističnih športov (IMSA). Avtomobil bo poganjal 6.5-litrski motor V12, razvit v sodelovanju s Cosworthom, podoben motorju, ki se uporablja v ulični različici Valkyrie.

Program Valkyrie je bil ustavljen, ko so bili avtomobili LMDh na osnovi LMP2 vključeni v oddelek Hypercar WEC. Vendar se je Aston Martin odločil oživiti program po namigih Lawrencea Strolla, lastnika Aston Martina, o vrnitvi na visoki ravni v Le Mans.

Aston Martin je nazadnje sodeloval v najvišjem razredu v Le Mansu z AMR-One LMP1 z odprto streho leta 2011. Program Valkyrie je ločen od operacije Aston Martin Racing, ki je razvila kupe DBR1/2 P1 na osnovi Lole.

Viri:

– Avtošport