Assassin's Creed Mirage: Vrnitev h koreninam franšize

Assassin's Creed je v zadnjih letih doživel nekaj sprememb, pri čemer so igre, kot sta Odyssey in Valhalla, odstopale od osrednjih elementov, zaradi katerih je bila serija tako posebna. Vendar se zdi, da prihajajoči del, Mirage, vrača franšizo h koreninam na najboljši možni način.

Ena od izstopajočih lastnosti Miragea je njegova nastavitev. Izginila so obsežna okolja odprtega sveta iz prejšnjih iger, nadomestil jih je gost in živahen Bagdad. Samo mesto se zdi živo in polno značaja, z živahnimi ulicami, živahnim bazarjem in med seboj povezanimi strehami. Raziskovanje tega zelo podrobnega igrišča je užitek in mesto se resnično počuti kot samosvoj značaj.

Mirage uvaja tudi prenovljen sistem razvpitosti, zaradi česar je težje preprečiti odkrivanje. Stražarji se odzovejo na vašo prisotnost in civilisti vas bodo opozorili, če se ne boste mešali. Več težav kot povzročite, več sovražnikov se boste soočili, vključno z lokostrelci in težko oklepnimi stražarji. Ta sistem igri doda zabaven izziv in vrne tisti klasični občutek Assassin's Creed.

Combat v Mirageu ohranja nekatere mehanike iz nedavnih vnosov, vendar z izboljšavami. Stopnje sovražnikov in število škode so nadomestili vrstice zdravja, odštevanje in izmikanje. Boj se zdi bolj zahteven in reaktiven, ter zahteva strategijo in natančen čas. V Mirageu še posebej blesti prikriti boj. Gibanje v senci in ostajanje skrito se zdi nagrajujoče in privlačno, kar spominja na zgodnje dni serije.

Assassin's Creed Mirage vrne serijo nazaj k njenim koreninam, osredotočenim na prikrite igre, in ujame tisto, zaradi česar je franšiza sploh postala tako priljubljena. Medtem ko nekateri morda pogrešajo elemente RPG, osredotočena nastavitev, intuitiven nadzor in prijetno prikrito igranje ponujajo serijo vrnitev v formo.

