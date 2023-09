"Assassin's Creed Mirage popelje serijo nazaj k njenim prikritim koreninam"

Assassin's Creed Mirage označuje vrnitev k izvirnemu formatu prikritih akcij, iz katerega je nastala serija. Za razliko od svojih nedavnih predhodnikov, ki so se nagibali k igranju akcijskih RPG, Mirage vrača igralce na Bližnji vzhod s svojimi labirintnimi mestnimi ulicami ter poudarkom na prikritosti in parkourju.

Ni več ravni poškodb orožja in oklepov ter širokih odprtih prostorov. Mirage spodbuja igralce, naj ostanejo skromni, krmarijo po strehah in se zanašajo na orodja in pomoč državljanov, da ustvarijo priložnosti za infiltracijo. Igra vzpostavlja ravnotežje med iskanjem lokacij, načrtovanjem, preiskavo in vključevanjem v bliskovito mečevanje.

Mirage spremlja zgodbo protagonista Basima, uličnega tatu, ki je postal morilec, ko se loti različnih nalog, tako glavnih kot stranskih, da bi zbral informacije in ubil tarče. Igra se osredotoča na faze načrtovanja in preiskave teh misij, pri čemer v igranje vnese občutek detektivskega dela.

Objektivna zasnova igre Mirage omogoča igralcem, da se zanašajo na kontekstne namige namesto na specifične označevalce, kar jih spodbuja, da so bolj pozorni na svojo okolico in se potopijo v okolje igre. Odsotnost mini zemljevida še poveča ta učinek.

Mestne lokacije v Mirageu postavljajo igralce pred izziv iskanja svobodnih pristopov k prikritemu in strateškemu načrtovanju. Z gostimi in strnjenimi ulicami se tudi najmanjša omejena območja zdijo kot nepremagljive trdnjave. Igralci morajo opazovati stražarske poti, uporabljati motnje in strateško premagati sovražnike, da napredujejo skozi misije.

Žeparjenje postane bistvena veščina v Mirageu, saj nagrajuje igralce z denarjem in žetoni, ki jih je mogoče uporabiti za nakup uslug, podkupovanje stražarjev in odklepanje novih možnosti in poti. Poleg tega orodja, kot so dimne bombe in noži, ter nova sposobnost Assassin Focus, ki Basimu omogoča teleportacijo in atentat na več ciljev hkrati, pomagajo pri premagovanju zahtevnih sovražnikov.

Assassin's Creed Mirage serijo uspešno vrne h koreninam, saj zagotavlja privlačno in poglobljeno prikrito izkušnjo, ki spominja na zabavo in vzdušje izvirnih iger.

