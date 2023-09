Assassin's Creed Mirage: vrnitev h koreninam serije Assassin's Creed

Assassin's Creed Mirage pomeni pomemben mejnik za Ubisoft Bordeaux, saj je studio prvič vodil razvoj celotne izdaje igre. Bordeaux, znan po svojem delu na DLC-ju Wrath of the Druids Valhalle, je bil izbran za razvoj vitkejšega in bolj osredotočenega Miragea, ki je bil prvotno mišljen kot DLC za Valhallo, preden je postal samostojna pustolovščina. Mirage se nahaja v zgodovinskem mestu Bagdad in se želi vrniti h koreninam serije Assassin's Creed in se pokloniti izvirni igri.

Eden od ključnih vidikov Miragea je njegov poudarek na prikritosti in skavtstvu, ki vrača klasično igranje Assassin's Creed. Družbeno zlivanje se je vrnilo in omogoča igralcem, da se neopazno zlijejo z množico in krmarijo po prometnih ulicah Bagdadskega okroglega mesta. Parkour je prav tako pomembna lastnost, saj lahko igralci prečkajo mesto po strehah in izvajajo akrobatske poteze, da se izognejo boju. Poleg tega je za tiste, ki imajo raje hitrejši način prevoza, na voljo hitro potovanje do sinhroniziranih razglednih točk.

Samo okroglo mesto je impresivno okolje s kanali, zelenjem in ločenimi okrožji z arhitekturo, ki spominja na prvo igro Assassin's Creed. Vsako okrožje ponuja edinstveno izkušnjo, na primer Karkh, živahno tržno mesto, in Abbasiyah, kjer je Hiša modrosti, kjer učenjaki preučujejo matematiko in filozofijo. Pozornost do detajlov v oblikovanju mesta prispeva k poglobljeni izkušnji Miragea.

Poleg mesta Mirage predstavlja tudi območja, znana kot The Wilderness, ki zagotavljajo bolj odprto in obsežno okolje, podobno sodobnim igram Assassin's Creed. Ta področja ponujajo osvežujočo spremembo tempa in jih ni treba raziskovati za glavno izkušnjo Miragea, ki temelji na pripovedi. Ne glede na to, ali imajo igralci raje omejena urbana okolja ali odprto divjino, Mirage ponuja najboljše iz obeh svetov.

Čeprav se Mirage osredotoča predvsem na izkušnje Basima Ibn Ishaqa v Bagdadu, obstajajo tudi trenutki, postavljeni v sodobno zgodbo. Vendar so ti trenutki omejeni, glavni poudarek pa je na Basimovem potovanju. Še ena pomembna lokacija v igri je trdnjava Alamut, ki služi kot vadbišče za Skrite in vsebuje prikimavanje prejšnjemu izročilu Assassin's Creed.

Mirage uvaja nove mehanike igranja, kot je sistem razvpitosti, kjer se bodo NPC-ji odzvali na dejanja igralca. Neuspešne naloge, kot je žeparjenje, lahko povzročijo, da NPC-ji opozorijo stražarje in povečajo raven razvpitosti igralca. Da bi se izognili odkrivanju, lahko igralci uporabijo strategije, kot je podkupovanje glasbenikov, da ustvarijo motnje, ali vključitev v boj kot zadnjo možnost.

Assassin's Creed Mirage ponuja nekaj tako za dolgoletne oboževalce kot novince v franšizi. Oboževalci bodo cenili velikonočna jajca in sklicevanja na širše izročilo Assassin's Creed, medtem ko lahko novinci skočijo v serijo z Mirageom kot prvo izkušnjo. S poudarkom na prikritosti, parkourju in vrnitvi h koreninam serije naj bi Mirage zagotovil razburljivo in poglobljeno pustolovščino Assassin's Creed.

