Assassin's Creed Mirage: Vrnitev h koreninam serije

Objava zgodnjih predogledov za Assassin's Creed Mirage nakazuje, da bo igra zaznamovala dolgo pričakovano vrnitev h koreninam zgodovinske fantastične serije. Z leti se je franšiza Assassin's Creed razširila preko svoje prvotne premise in postala polna zapletenih zapletov, zmedenih zemljevidov, dolgotrajnega igranja in številnih stranskih nalog. Vendar se zdi, da Mirage to spreminja s ponudbo poenostavljene in prikrite izkušnje.

Mirage deluje kot predzgodba svojega predhodnika, Valhalla, in se osredotoča na tatu iz 9. stoletja in mitološko reinkarnacijo nadčloveka Basima Ibn Ishaqa, medtem ko pluje skozi živahno mesto Bagdad. Ubisoft je obljubil, da bo Mirage bolj "intimen", s krajšim igralnim časom približno 20 ur in bolj linearno zgodbo v primerjavi z Valhallo.

Prvi odzivi igralcev so bili večinoma pozitivni. Predogled poudarja vrnitev klasičnega prikritega igranja Assassin's Creed z bolj osredotočenim zemljevidom, ki igralcev ne preobremeni z množico ikon. IGN opisuje igro, kot da vrača serijo h koreninam na najboljši možen način, medtem ko GameRant omenja, da Mirage nagrajuje tako čisto prikrito kot tudi metodo »prikrito je, če nihče ni živ, da bi o tem povedal«.

Vendar pa nekateri kritiki ugotavljajo, da se Miragejev bojni sistem zdi preprost in brez inovacij. Boj je sestavljen iz iste rutine napada, izmikanja, pariranja in protinapada, ki jo vidimo v številnih igrah tretje osebe. Tudi drevo spretnosti se zdi nenavdihujoče, saj se osredotoča na izboljšave protagonistovega spremljevalca orla in upravljanja inventarja namesto na uvedbo vznemirljivih novih sposobnosti.

Kljub tem manjšim pomanjkljivostim splošni vtisi kažejo, da Mirage zajame bistvo tistega, zaradi česar je serija Assassin's Creed postala priljubljena. Njegovo novo okolje in poudarek na mehaniki socialne prikritosti nudita nostalgično izkušnjo oboževalcem, ki so iskali vrnitev h koreninam franšize.

Assassin's Creed Mirage naj bi izšel 5. oktobra za PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S in Windows.

