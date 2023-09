Sodelovanje med Japonsko in ASEAN pri digitalni preobrazbi

V današnji digitalni dobi se svet sooča s porastom tehnonacionalizma, protekcionizma in razdrobljenosti tehnologij. Glede na te izzive bi lahko bilo sodelovanje med Japonsko in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) na področju digitalne preobrazbe ključnega pomena pri vzpostavitvi večstranskih pravil o digitalnem upravljanju.

Maria Monica Wihardja, gostujoča sodelavka na Inštitutu ISEAS-Yusof Ishak v Singapurju, meni, da ima to sodelovanje potencial, da služi kot vezni člen za učinkovito reševanje zgoraj omenjenih vprašanj. Wihardja, ki je bil leta 2023 prejemnik štipendije Nikkei Asia za obetavne raziskovalce in ekonomiste iz ASEAN, Kitajske in Indije, poudarja pomen vzpostavitve večstranskih pravil za zagotovitev skladnega in vključujočega pristopa k digitalnemu upravljanju.

Digitalna transformacija zajema globoke spremembe, ki jih prinašata prevzem in integracija digitalnih tehnologij v različne vidike družbe in gospodarstva. Vključuje napredek na področjih, kot so podatkovna analitika, umetna inteligenca, računalništvo v oblaku in internet stvari. Ta tehnološki napredek lahko spodbudi gospodarsko rast, poveča produktivnost in izboljša kakovost življenja.

Vendar vzpon tehnonacionalizma in protekcionizma predstavlja velike izzive za globalno digitalno gospodarstvo. Države vedno bolj dajejo prednost svojim nacionalnim interesom in izvajajo politike, ki ovirajo globalni pretok podatkov in tehnologij. Ta razdrobljenost tehnologij ne le ogroža inovacije, ampak tudi spodkopava prizadevanja za reševanje perečih svetovnih vprašanj, kot so podnebne spremembe in javno zdravje.

S spodbujanjem sodelovanja med Japonsko in ASEAN, regijo, znano po svoji dinamični digitalni pokrajini in rastočem digitalnem gospodarstvu, je mogoče razviti večstranska pravila o digitalnem upravljanju. To sodelovanje ne bi le spodbujalo odprtega in vključujočega pristopa k digitalni preobrazbi, ampak bi tudi pomagalo premostiti vrzel med različnimi nacionalnimi regulativnimi okviri.

Skratka, partnerstvo med Japonsko in ASEAN na področju digitalne preobrazbe lahko vzpostavi večstranska pravila o digitalnem upravljanju. To sodelovanje je ključnega pomena pri premagovanju izzivov, ki jih predstavljajo naraščajoči tehnonacionalizem, protekcionizem in razdrobljenost tehnologij. S sodelovanjem lahko Japonska in ASEAN zagotovita skladen in vključujoč pristop k digitalnemu upravljanju, spodbujanju gospodarske rasti in reševanju globalnih vprašanj.

Opredelitve:

– Tehnonacionalizem: dajanje prednosti nacionalnim interesom pri razvoju in nadzoru nastajajočih tehnologij.

– Protekcionizem: uvedba trgovinskih ovir in politik za zaščito domače industrije pred tujo konkurenco.

Viri:

– Maria Monica Wihardja, gostujoča sodelavka na Inštitutu ISEAS-Yusof Ishak v Singapurju. [vir: ISEAS-Inštitut Yusof Ishak]

– Štipendija Nikkei Asia za obetavne raziskovalce in ekonomiste iz držav ASEAN, Kitajske in Indije. [vir: Nikkei Asia]