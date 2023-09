Applova posodobitev watchOS 10 predstavlja vznemirljive funkcije za Apple Watch Series 9

By

Apple je napovedal, da bo watchOS 10, najnovejša posodobitev za njegovo pametno uro, na voljo za prenos 18. septembra. Ta posodobitev prinaša pomembne spremembe vmesnika ure in uvaja nove funkcije, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo.

Eden ključnih dodatkov v watchOS 10 je uvedba pripomočkov, ki jih Apple imenuje pogledi. Uporabniki lahko zdaj te pripomočke povlečejo in prilagodijo, kar olajša hiter dostop do informacij. Ura pridobi tudi pripomoček Smart Stack, ki ga poganja strojno učenje, ki predvideva in prikazuje uporabnikom najpomembnejše pripomočke čez dan.

Poleg tega watchOS 10 prinaša izboljšave funkcionalnosti Siri na Apple Watch Series 9. Ukazi Siri bodo zdaj obdelani v napravi, kar zagotavlja boljšo zasebnost in omogoča uporabnikom, da postavljajo vprašanja v zvezi z osebnimi podatki o zdravju in telesni pripravljenosti iz aplikacije Health.

Posodobitev vključuje tudi novo ultra širokopasovno (UWB) čip druge generacije, ki lahko zazna, ko je HomePod v bližini. Ko se uporabnik približa štiri metre HomePodu z UWB, ura samodejno zažene funkcijo Now Playing, ki uporabnikom omogoča upravljanje HomePoda ali prejemanje predlogov iz pametnega sklada.

Apple je prav tako izboljšal funkcije dostopnosti v watchOS 10. Uporabniki lahko zdaj dvakrat dotaknejo prste skupaj na isti roki kot ura, da izvedejo različna dejanja, kot je sprejemanje klicev ali dostop do pripomočka Smart Stack.

Kar zadeva uporabniški vmesnik, je bila mreža aplikacij preoblikovana. Namesto prejšnje mreže v obliki satja so aplikacije zdaj prikazane kot majhne krožne ikone, ki se pomikajo navpično, kar olajša iskanje in dostop do želenih aplikacij. Poleg tega je bila spremenjena funkcionalnost stranskih gumbov; en sam pritisk zdaj popelje uporabnike v nadzorni center, medtem ko dvojni pritisk odpre Apple Wallet za plačila NFC.

WatchOS 10 zagotavlja bolj intuitivno in interaktivno uporabniško izkušnjo, zaradi česar se Apple Watch zdi kot miniaturni iPhone. S svojimi prilagodljivimi pripomočki, izboljšanimi zmogljivostmi Siri in izboljšanimi funkcijami dostopnosti Apple zagotavlja, da njegova pametna ura ostane dragoceno orodje za uporabnike v vsakdanjem življenju.

Viri:

– The Verge: [WatchOS 10 na Apple Watch Series 9](vstavite URL)

– The Verge – Victoria Song: [predogled za watchOS 10](vstavite URL)