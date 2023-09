Posodobitev slušalk Apple Vision Pro: Na dobri poti za lansiranje leta 2024

Apple napreduje s svojimi težko pričakovanimi slušalkami mešane resničnosti Vision Pro, izvršni direktor Tim Cook pa je na nedavnem predstavitvenem dogodku »Wonderlust« potrdil, da so slušalke še vedno na poti, da bodo na voljo v začetku naslednjega leta. Obvestilo sledi potezi Applea julija, da povabi razvijalce, da se prijavijo za komplete za razvijalce Vision Pro.

Prvi preizkuševalci Vision Pro so bili navdušeni nad njegovo ločljivostjo zaslona, ​​zmožnostmi pretoka videa in zaznavanjem kretenj. Te funkcije prikazujejo potencial slušalk in poudarjajo njihove zmogljivosti. Vendar pa bo uspeh Vision Pro na koncu odvisen od moči njegovega ekosistema aplikacij. Močna linija aplikacij ob lansiranju bo močno vplivala na odločitev potrošnikov, da sprejmejo napravo.

Kljub začetnim poročilom, ki kažejo na morebitne zamude, današnja posodobitev pomirja potrošnike, da Apple ostaja zavezan svojemu načrtu. Podjetje je pred tem napovedalo Vision Pro junija, z načrti, da bi ga izdali v začetku prihodnjega leta, z začetkom v ZDA. Appleova predanost izpolnjevanju te časovnice kaže, da se obravnavajo vse težave s ključnimi komponentami, kot je navzven obrnjen zaslon, kar zagotavlja, da se bodo slušalke zagnale po načrtih.

Medtem ko razvijalci še naprej delajo na ustvarjanju vsebine za Vision Pro, pričakovanja glede naprave rastejo. Apple-ove izkušnje na področju inovacij in kakovosti so povzročile navdušenje v industriji in potrošniki nestrpno pričakujejo izkušnjo mešane resničnosti, ki jo obljublja Vision Pro. S svojimi naprednimi funkcijami in robustnim ekosistemom lahko Vision Pro revolucionira naš način interakcije z digitalno vsebino.

Viri:

– Monica Chin, The Verge. /