Apple razkriva Watch 9 z novim čipom in izboljšanimi funkcijami

Apple je predstavil najnovejši dodatek k svoji ponudbi pametnih ur – Watch 9. To posodobljeno napravo poganja hitrejši čip S9, ki lahko upravlja 5.6 milijarde transakcij na sekundo. Izboljšan procesor omogoča učinkovitejše delovanje "na napravi", vključno s hitrejšimi ukazi Siri. Poleg tega ura Watch 9 uvaja nov način nadzora, ki uporabnikom omogoča, da skupaj dotaknejo kazalec in palec za interakcijo z različnimi funkcijami ure. Ta funkcija olajša opravila, kot je sprejemanje klicev in fotografiranje iz iPhona.

Kar zadeva povezljivost, se Watch 9 ponaša z novim 'U2' ultra-wide band čipom. Ta tehnologija omogoča uporabnikom, da hitro poiščejo izgubljene telefone iPhone in druge naprave Apple. Poleg tega je zaslon pametne ure zdaj svetlejši, z največjo svetlostjo 2,000 nit, kar izboljša vidljivost v različnih svetlobnih pogojih.

Ura Watch 9 ohranja življenjsko dobo baterije svojega predhodnika in zdrži do 18 ur z enim polnjenjem. Poleg tega je Apple uvedel novo barvno možnost, rožnato, da bi uporabnikom ponudil več možnosti personalizacije.

Poleg ure Watch 9 je Apple predstavil tudi Watch Ultra 2, nadgradnjo lanskoletnega vrhunskega modela. Opremljen z enakim čipom S9, Ultra 2 ponuja prilagojeno številčnico ure in bistveno svetlejši zaslon z največjo svetlostjo 3,000 nit. Njegova življenjska doba baterije ostaja nespremenjena, 36 ur običajne uporabe in 72 ur v načinu nizke porabe.

Medtem ko je čip S9 primarna izboljšava tako pri Watch 9 kot pri Watch Ultra 2, je Apple umetno inteligenco (AI) vključil v svoje naprave bolj subtilno in jo integriral v funkcionalnosti naprav, ne da bi izrecno označil tehnologijo.

Kljub pričakovanjem glede novih senzorjev zdravja in dobrega počutja najnovejše ure Apple Watch ne uvajajo nobenih dodatkov na tem področju. Ta opustitev poudarja trend na trgu nosljivih izdelkov, kjer lahko nadaljnji napredek senzorjev zagotovi vse manjše donose tako proizvajalcem kot uporabnikom.

Če povzamemo, Apple Watch 9 in Watch Ultra 2 ponujata opazne izboljšave v zmogljivosti zahvaljujoč novemu čipu S9. Naprave prikazujejo izboljšane nadzorne funkcije z možnostjo upravljanja funkcij s potezami s prstnim dotikom. Medtem ko senzorji zdravja in dobrega počutja ostajajo nespremenjeni, poudarek na integraciji umetne inteligence odraža Applovo zavezanost vključevanju inovativne tehnologije v svoje naprave.

Opredelitve:

– Čip S9: procesor, ki poganja uri Watch 9 in Watch Ultra 2, ki lahko upravlja 5.6 milijarde transakcij na sekundo.

– Ultra-wide band chip: tehnologija, ki omogoča hitro odkrivanje napačno postavljenih naprav Apple.

– Gnide: merilo svetlosti za zaslone.

Viri: -

– Adrian Weckler, Irish Independent