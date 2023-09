Govori se, da bo Apple izdal nov pašček FineWoven za Apple Watch

Govorice kažejo, da bi lahko Apple na današnjem dogodku iPhone 15 predstavil nov pas FineWoven za Apple Watch. Kosutami, ki je razkrival vsebine na Twitterju, je objavil slike pasu, ki prikazujejo njegovo zasnovo in namigujejo, da se Apple morda premika k bolj okolju prijaznim materialom za svoje dodatke.

Špekulacije kažejo, da bi lahko Apple svoje obstoječe pasove iz silikonske gume, fluoroelastomera in usnja zamenjal s trajnostnimi alternativami. To je v skladu s stalno zavezanostjo družbe okoljski odgovornosti.

Medtem ko podobe skupine FineWoven dajejo vpogled v to, kaj lahko pričakujemo, so bile prve reakcije mešane. Nekateri gledalci so izrazili zaskrbljenost glede videza pasu, saj so ga zaznali kot tankega in občutljivega v primerjavi s prejšnjimi usnjenimi izdelki. Še vedno je treba videti, ali bo trak FineWoven izpolnjeval standarde kakovosti, ki so jih določili Applovi pretekli dodatki.

Med dogodkom iPhone 15 bomo razjasnili avtentičnost teh uhajanj in dodatne podrobnosti o novih pasovih Apple Watch. Poleg novih pasov naj bi Apple predstavil tudi Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 in linijo iPhone 15.

Viri: Kosutami, ki je objavljal informacije na Twitterju