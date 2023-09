Apple predstavlja material FineWoven Material za iPhone 15 in paščke za Apple Watch

By

Apple je napovedal uvedbo novega vrhunskega materiala za paščke za Apple Watch in etuije za iPhone 15, imenovanega FineWoven. Ta material nadomešča prejšnje ponudbe usnja, katerih kakovost je padala. K odločitvi o zamenjavi materialov je prispeval tudi velik ogljični odtis, povezan s proizvodnjo usnja v Applovem obsegu.

FineWoven je material iz mikrokeperja, izdelan iz 68 odstotkov recikliranega materiala po uporabi. Ima mehko in semišu podobno teksturo, ki zagotavlja udoben občutek za paščke Apple Watch. Pasovi bodo opremljeni z zapiranjem z magnetno povezavo in moderno zaponko za dodatno udobje in varnost.

Kar zadeva ovitke za iPhone 15, bo FineWoven podpiral Applov ekosistem MagSafe, ki uporabnikom omogoča preprosto pritrditev magnetnih polnilnikov, denarnic in drugih dodatkov. To zagotavlja združljivost z Applovim ekosistemom, hkrati pa ponuja bolj trajnostno alternativo usnju.

Številne stranke so izrazile nezadovoljstvo zaradi slabše kakovosti Applovih etuijev iz govejega usnja. Vendar se pričakuje, da bodo proizvajalci tretjih oseb zapolnili to vrzel z zagotavljanjem poceni usnjenih etuijev ali kakovostnejših alternativ, ki upravičujejo višjo ceno.

Material FineWoven prinaša nov pristop k etuijem iz tkanine, saj je Google postopoma opustil izbor etuijev iz blaga in jih nadomestil s silikonskimi možnostmi. Applov vpad v tkanine predstavlja razburljivo priložnost za uporabnike, da izkusijo nov videz in občutek.

Viri:

– Antonio G. Di Benedetto, pisec, ki pokriva tehnološke posle in glasilo The Verge's Deals

– Lisa Jackson, Applova podpredsednica okoljske politike