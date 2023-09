Applov novi iPhone za prehod na USB-C: kaj morate vedeti

By

Apple naj bi svoj najnovejši iPhone predstavil na letnem jesenskem dogodku 12. septembra. Ena od pomembnih pričakovanih sprememb je prehod s priključka Lightning na USB-C. Čeprav lahko ta sprememba povzroči nekaj nevšečnosti za uporabnike, jo zahteva nova uredba Evropske unije, ki zahteva, da so elektronske naprave do leta 2024 opremljene z vrati USB-C.

Namen prehoda na USB-C je izboljšati udobje za potrošnike in zmanjšati e-odpadke. S preklopom bodo uporabniki lahko uporabljali isti polnilnik za svoje iPhone, MacBook, Nintendo Switch in slušalke Beats. To pomeni, da bo manj kablov končalo na odlagališčih, saj uporabnikom ne bo več treba zamenjati polnilnika ob vsakem nakupu nove naprave.

Vendar pa prehod na USB-C pomeni, da bodo morali uporabniki, ki se trenutno zanašajo na priključke Lightning, investirati v nove polnilnike USB-C. To lahko povzroči dodatne stroške za potrošnike, zlasti če potrebujejo več polnilnikov za različne lokacije ali naprave.

Kljub začetnim nevšečnostim naj bi prehod na USB-C uporabnikom dolgoročno koristil. Poenostavil bo postopek polnjenja različnih naprav in prispeval k zmanjšanju elektronskih odpadkov.

Medtem ko bo Apple morda imel koristi od prodaje novih polnilnikov USB-C, je glavni cilj skladnost z uredbo EU in potrošnikom zagotoviti bolj standardizirano izkušnjo polnjenja. Stikalo bo Apple uskladilo z drugimi velikimi tehnološkimi podjetji, ki so že sprejela USB-C kot univerzalni standard.

Kljub začasnim težavam je prehod na USB-C na koncu pozitivna sprememba, ki bo povečala udobje in prispevala k bolj trajnostni prihodnosti elektronskih naprav.

Viri:

– Bloombergov Mark Gurman

– Uredba Evropske unije

– Daniel Howley, Yahoo Finance