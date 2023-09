iPhone 15 Pro Max se zdaj začne pri 1,199 $ z 256 GB prostora za shranjevanje

IPhone 15 Pro Max je doživel nekaj večjih sprememb in s temi spremembami prihaja nova začetna cena 1,199 $ za model s 256 GB. Lanski Pro Max se je začel pri 1,099 $, vendar je imel samo 128 GB prostora za shranjevanje. Novi iPhone ponuja več prostora za shranjevanje, vendar po višji ceni.

Apple bo 15. septembra izdal iPhone 15 Pro in 22 Pro Max, prednaročila pa se bodo začela ta petek. Že mesece krožijo govorice, da bo Apple zvišal ceno zaradi sprememb v liniji, kot je uvedba okvirja iz brušene titanove zlitine in tanjših okvirjev. Novi iPhone 15 Pro Max ima tudi hitrejši A17 SoC z integriranim GPE, ki podpira sledenje žarkom.

Pomembno je omeniti, da cena 1,199 USD za model s 256 GB ni povišanje cene, saj je Apple lani zaračunal enak znesek za isto kapaciteto pomnilnika. Nižja cenovna možnost s 128 GB prostora za shranjevanje pa ni več na voljo.

Poleg sprememb cen in prostora za shranjevanje je Apple naredil tudi nekaj drugih pomembnih posodobitev svojih iPhonov. Podjetje je končno zamenjalo zastarela vrata Lightning z vrati USB-C na svojih telefonih, vključno z AirPods Pro. Vrata USB-C podpirajo hitrejši standard USB 3 s hitrostjo prenosa do 10 Gbps. Vendar bodo morali uporabniki kabel USB 3 tipa C kupiti posebej.

Poleg tega serija iPhone 15 zdaj podpira polnjenje Qi2, ki je Applov nov standard polnjenja, ki temelji na lastnem polnjenju MagSafe. Modeli Pro so zamenjali tudi staro stikalo za zvonjenje/vibriranje s prilagodljivim akcijskim gumbom, podobnim tistemu, ki ga najdemo na telefonih serije Apple Watch Ultra.

Poleg iPhone 15 Pro in 15 Pro Max je Apple napovedal tudi modela iPhone 15 in 15 Plus. Ti modeli imajo Dynamic Island in podedujejo čipe A16 Bionic iz lanskih modelov Pro. Začetne cene za iPhone 15 in 15 Plus ostajajo enake kot lani pri 799 $ oziroma 899 $.

Na splošno ima novi iPhone 15 Pro Max višjo začetno ceno, vendar ponuja več prostora za shranjevanje ter vrsto novih funkcij in izboljšav v primerjavi s svojim predhodnikom.

