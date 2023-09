Prihod iPhona 15: kaj pričakovati

Apple je na svojem dogodku "Wonderlust" v Cupertinu predstavil svojo najnovejšo generacijo telefona, iPhone 15. Naprava ohranja številne znane funkcije, kot je izrez Dynamic Island, ki je zdaj na voljo v celotni liniji. Vendar pa je eden najbolj opaznih dodatkov posodobljena vrata: USB-C.

Ta Appleova poteza pomeni premik k standardizaciji konektorjev, ki ga deloma poganja zakonodaja EU. Čeprav Apple sprva morda ni bil navdušen nad spremembo, je to na koncu pozitiven razvoj za potrošnike. Vrata Lightning, ki so bila predstavljena pred več kot enim letom, se zdaj postopoma opuščajo, linija iPad pa že prehaja na standardiziran priključek.

Izboljšana je bila tudi funkcija Dynamic Island, ki zdaj vključuje informacije o letalski družbi. IPhone 15 se ponaša z zaslonom Super Retina XDR, ki je na voljo v velikosti 6.1 in 6.7 palcev za model Plus. Njegova glavna kamera ima impresivnih 48 milijonov slikovnih pik in uporablja združevanje slikovnih pik za ustvarjanje slik visoke ločljivosti s 24 milijoni slikovnih pik. Poleg tega slušalka ponuja izboljšan zoom z 2x telefoto »optično kakovostjo« za ostrejše posnetke.

Zmogljivosti strojnega učenja so bile vključene v iPhone 15. Samodejno lahko zazna prisotnost osebe ali hišnega ljubljenčka (zlasti mačk in psov) v okvirju in ustrezno uporabi učinek bokeh. Izboljšan je bil tudi način Smart HDR, ki uporablja zaznavanje globine v sprednji kameri za boljše razlikovanje predmetov in zagotavljanje bolj živahnega barvnega spektra.

Pod pokrovom napravo poganja novi bionski čip A16 s šestjedrnim GPE. Ponaša se tudi s tehnologijo Ultra Wideband, ki izboljša funkcionalnost FindMy, podobno kot Apple Watch Series 9.

Druge opazne izboljšave vključujejo izboljšano glasovno izolacijo za zmanjšanje hrupa iz okolice, kot tudi novo funkcijo Roadside Service za satelitsko povezljivost, razvito v sodelovanju z AAA. IPhone 15 je na voljo v rumeni, zeleni, modri, črni in roza barvi.

Viri: Apple