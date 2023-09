Applov iOS 17: Kaj lahko pričakujete od najnovejše posodobitve za iPhone

By

Applova prihajajoča posodobitev za iOS 17 bo prinesla znatne spremembe v vaš iPhone. Najnovejša različica Applove programske opreme za pametne telefone vključuje posodobitve aplikacij, kot so Messages, Phone, FaceTime in Health, skupaj z uvedbo nove funkcije, imenovane StandBy. Vendar je pomembno upoštevati, da bo iOS 17 na voljo samo za iPhone Xs ali novejše modele.

Med opaznimi nadgradnjami v sistemu iOS 17 so izboljšave aplikacije Phone. Apple predstavlja kontaktne plakate, prilagodljive kontaktne kartice, ki se prikažejo, ko nekoga pokličete, mu pošljete sporočilo ali FaceTime. Te kontaktne kartice je mogoče prilagoditi s fotografijami, Memojiji ali besedilom, kar omogoča bolj oseben pridih. Poleg tega bo glasovna pošta v živo prepisala sporočila glasovne pošte v realnem času, ko klicatelj pusti sporočilo, kar olajša pregledovanje klicev in sprejemanje pomembnih sporočil.

Aplikacija Messages prav tako dobiva posodobitev z dodatkom funkcije Check In. Ta funkcija vam omogoča, da prijatelja ali družinskega člana obvestite, ko se odpravljate na določen cilj. Če boste potrebovali dlje, kot je bilo pričakovano, ali boste zašli s poti, vam bo Check In poslal obvestilo, da se prepriča, ali je vse v redu.

Uporabniki FaceTime bodo z veseljem izvedeli, da iOS 17 uvaja možnost puščanja video sporočil za neodgovorjene klice. Ta funkcija uporabnikom omogoča komunikacijo prek videa, tudi če prejemnik ne odgovori na klic.

Eden od edinstvenih dodatkov za iOS 17 je način pripravljenosti. Ta funkcija spremeni vaš iPhone v pametni zaslon, ko se polni in je postavljen na bok. Omogoča preprost dostop do pripomočkov, obvestil in klicev.

Kar zadeva duševno zdravje, Apple uvaja novo funkcijo, imenovano Mental Health, v aplikaciji Health. Ta funkcija pomaga uporabnikom slediti njihovemu duševnemu počutju, saj jim omogoča beleženje njihovega razpoloženja in prepoznavanje dejavnikov, ki lahko vplivajo nanj. Uporabniki lahko opravijo tudi ocene duševnega zdravja in delijo informacije s svojim zdravnikom, da poiščejo zdravljenje, če je potrebno.

Na splošno iOS 17 prinaša več razburljivih posodobitev in funkcij za izboljšanje uporabniške izkušnje iPhone. Programska oprema bo predvidoma predstavljena 12. septembra.

