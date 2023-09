Apple's Carbon-Neutral Watch Series 9: Podrobnejši pogled na večji vpliv na podnebje

Apple je pred kratkim napovedal izdajo svoje ure Apple Watch Series 9, za katero trdi, da je njen prvi ogljično nevtralen izdelek. Čeprav je to res korak naprej, je bistvenega pomena preučiti širšo sliko vpliva podjetja na okolje, namesto da se osredotočamo le na trajnost posameznega izdelka.

Ogljično nevtralen status ure Apple Watch Series 9 velja samo za posebne kombinacije ohišij in paščkov. Poleg tega namerava Apple ukiniti prodajo usnjenih dodatkov, kot so paščki za ure in etuiji za telefone, da bi čim bolj zmanjšal emisije toplogrednih plinov. Vendar pa je pri ocenjevanju podnebnih zavez podjetja ključnega pomena pogledati dlje od trajnosti posameznega izdelka in upoštevati splošno zmanjšanje vpliva na okolje.

Apple želi doseči ogljično nevtralnost do leta 2030, kar predstavlja ključni mejnik, glede na katerega bi morali oceniti podjetje. Kar zadeva Apple Watch Series 9, bodo izbrane kombinacije ohišja in pasu tega modela, skupaj z Apple Watch Ultra 2 in Apple Watch SE, nosile logotip, ki označuje ogljično nevtralnost. Apple zmanjšanje emisij v proizvodnem procesu pripisuje izboljšavam materiala, električne energije in transporta, vključno s povečanim prevzemanjem čiste energije s strani dobaviteljev. Vse preostale emisije se izravnajo s projekti, ki temeljijo na naravi, kot so pobude za ponovno pogozdovanje, ki povečujejo absorpcijo CO2. Poleg tega se Apple zavezuje, da bo izenačil pričakovano porabo električne energije strank za polnjenje ogljično nevtralnih modelov Apple Watch z vlaganjem v projekte obnovljivih virov energije.

Kot del svoje zavezanosti k trajnosti je Apple nadomestil usnje z materialom iz mikrokeperja, imenovanim FineWoven, za katerega trdijo, da ima znatno nižje emisije ogljika v primerjavi z usnjem. Ta prehod je namenjen zmanjšanju emisij toplogrednih plinov pri govedu, ki oddaja metan, močan toplogredni plin, ki poslabšuje podnebne spremembe.

Čeprav je zmanjšanje emisij iz določenih virov pomembno, ni nujno, da odraža splošni napredek podjetja pri doseganju podnebnih ciljev. Podjetje lahko naredi en izdelek manj ogljično intenziven, vendar ta dosežek izravna s prodajo večjih količin tega izdelka, kar povzroči enake ali celo povečane emisije toplogrednih plinov.

Applovo najnovejše okoljsko poročilo o napredku nakazuje upad bruto emisij ogljika, pri čemer je podjetje leta 20.6 proizvedlo ekvivalent 2022 milijona metričnih ton ogljikovega dioksida. Da bi izpolnil svoje podnebne cilje, mora Apple do konca desetletja doseči neto ničelne emisije. Pomembno je, da se napredek nadaljuje, kar dokazuje vloga Octavie Spencer kot matere narave v skeču med nedavnim Applovim dogodkom, ki opomni podjetje, naj ne razočara svoje matere.

Viri: Apple