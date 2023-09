Apple bo na dogodku "Wonderlust" predstavil nove naprave in posodobitve

Apple bo organiziral težko pričakovan dogodek z naslovom Wonderlust, na katerem naj bi predstavil nove naprave in zagotovil posodobitve sprememb programske opreme. Poročila kažejo, da bodo med dogodkom verjetno predstavljeni novi modeli iPhona in Apple Watch.

Govori se, da bo iPhone 15 vseboval opazne tehnološke izboljšave z vidika oblikovanja. Vrata za polnjenje USB-C in funkcija Dynamic Island bodo morda uvedena za vse modele iPhone 15. Dynamic Island je funkcija, ki uporabnikom omogoča preverjanje opozoril in trenutne aktivnosti na vrhu zaslona.

Osnovno in Plus različico iPhona 15 bodo poganjali čipi A16, medtem ko bosta drugi dve ponovitvi imeli čipe A17. Modela Pro in Pro Max naj bi imela manjši okvir in večje velikosti zaslona. Predvideni so tudi robovi iz titana. Obstajajo poročila, da bi lahko stikalo za zvonjenje/tiho zamenjali z »gumbom za ukrepanje« na modelih Pro in Pro Max.

Na dogodku naj bi bila predstavljena tudi Apple Watch Series 9, skupaj z novo različico Apple Watch Ultra. Oba izdelka bodo morda izboljšala hitrost obdelave in ponudila več barvnih možnosti.

Analitiki predvidevajo, da se bodo iteracije Pro in Pro Max iPhona 15 zvišale za 100 USD v primerjavi s prejšnjimi modeli, kar je utemeljeno z napredkom v tehnologiji, čipih in tehnologiji baterij. Vendar se pričakuje, da bodo ameriški prevozniki ponudili popuste in promocije za povečanje prodaje iPhone 15.

Applov letni septembrski dogodek bo potekal v torek ob 10. uri po lokalnem času v Cupertinu v Kaliforniji. Podjetje je v prvih treh četrtletjih poslovnega leta 2023 zabeležilo zmanjšanje neto prodaje in ustvarilo 293.79 milijarde dolarjev v primerjavi s 304.18 milijarde dolarjev v enakem obdobju lani. Kljub temu se je vrednost Applovih delnic letos povečala za več kot 43 %.

Viri: The Verge, Bloomberg