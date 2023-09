Apple predstavlja polnjenje USB-C za iPhone 15 in AirPods Pro

Med nedavnim dogodkom Apple je podjetje objavilo, da bo naredilo pomembne spremembe v svoji tehnologiji polnjenja. Prihajajoča serija iPhone 15 bo opremljena z vrati USB-C, ki bodo nadomestila prejšnja vrata Lightning. Poleg tega Apple predstavlja tudi polnilni priključek USB-C za drugo generacijo AirPods Pro.

Z novo združljivostjo USB-C bodo uporabniki lahko polnili svoj etui AirPods Pro s kablom USB-C, povezanim z iPhone 15. Najnovejši AirPods Pro z etuijem USB-C je že mogoče prednaročiti za 249 USD in bo na voljo od 22. septembra.

Poleg posodobitve vrat za polnjenje je Apple izboljšal AirPods Pro v smislu vzdržljivosti. Tako ohišje kot ušesni čepki imajo zdaj oceno IP54 za zaščito pred prahom, kar povečuje njihovo splošno vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo.

Apple je tudi razkril, da bo ohišje USB-C podpiralo zvok brez izgub z nizko zakasnitvijo, ko bo združeno s prihajajočim Vision Pro. Čip H2 omogoča 20-bitno kakovost zvoka 48 kHz, kar obljublja izjemno zvočno izkušnjo, ko bodo Applove slušalke predstavljene naslednje leto.

Druga generacija slušalk AirPods Pro ponuja pomembne nadgradnje prejšnjega modela z izboljšano kakovostjo zvoka in izboljšano zmogljivostjo aktivnega odpravljanja šumov (ANC). Ena od izstopajočih funkcij je transparentni način, ki zagotavlja naravno zvenečo zvočno izkušnjo med video klici in glasovnimi interakcijami. Prostoročni dostop do Siri, brezhibno preklapljanje naprav in dodana kontrola glasnosti so med ugodnostmi, ki jih ponujajo AirPods Pro.

Apple je prav tako napovedal prihajajoče funkcije za AirPods Pro z izdajo iOS 17. Adaptive Audio bo dinamično prilagodil ANC in način prosojnosti glede na vaše okolje, medtem ko Personalized Volume uporablja strojno učenje, da predvidi želeno raven poslušanja. Poleg tega Conversation Awareness zniža glasnost in daje prednost glasovom ter samodejno zmanjša hrup v ozadju.

Pričakuje se, da bodo nadaljnje posodobitve programske opreme izboljšale brezhibno preklapljanje med napravami, kar bo olajšalo prehod med napravami Apple. Poleg tega bodo uporabniki kmalu lahko izklopili in vklopili zvok s pritiskom na krmilo na AirPods Pro, funkcija, ki bo razširjena tudi na druge modele AirPods.

Apple prav tako predstavlja posodobljeno različico svojih žičnih slušalk EarPods, ki so zdaj združljive z USB-C. Slušalke USB-C EarPods po ceni 19 USD bodo izšle ta teden.

Kot vedno, Apple nadaljuje z inovacijami svojih izdelkov in svojim strankam ponuja izboljšano funkcionalnost in uporabniško izkušnjo.

