Pričakovanje narašča, saj je Applov težko pričakovani dogodek, »Wonderlust«, tik za vogalom. Ta dogodek, načrtovan za jutri, bo predvidoma razkril nekaj vznemirljivih novih izdelkov, ki bodo navdušili Applove oboževalce po vsem svetu. Čeprav je nekaj potrjenih predstavitev, kot sta iPhone 15 in Apple Watch Series 9, se govorice polnijo od špekulacij o tem, kaj Apple še pripravlja.

Ena najbolj težko pričakovanih predstavitev je iPhone 15. Uhajanje podatkov in poznavalci industrije so zagotovili nekaj vpogledov v to, kaj lahko pričakujemo od te nove linije iPhonov. Imel naj bi nove barve, tanjši dizajn in lažji okvir iz titanove zlitine. Zaslon naj bi bil nekoliko večji, fotoaparat pa bo vseboval periskopski teleobjektiv, ki ponuja izboljšano ostrino in manjšo težo.

Ena vznemirljiva nadgradnja za iPhone 15, o kateri se govori, je njegova zmožnost hitrega prenosa podatkov Thunderbolt, ki bo omogočila hitrejše polnjenje. Oboževalci iPhona so si to že dolgo želeli, zaradi česar so težko pričakovani dodatek.

Poleg iPhone 15 bo Apple lansiral tudi Apple Watch Series 9. Čeprav je podrobnosti o novi nosljivi napravi malo, se pričakuje, da bo dopolnjevala iPhone 15 in ponujala izboljšano funkcionalnost in funkcije.

Poleg teh potrjenih lansiranj obstajajo špekulacije, da bo Apple letos izdal nove AirPods. Od izdaje slušalk AirPods Max so minila tri leta, zato je to potencialna priložnost za Apple, da predstavi posodobljeno različico.

Druga možnost je, da bo Apple poskrbel za kratek vpogled v svoje prihajajoče slušalke za »prostorsko računalništvo« Vision Pro, čeprav naj bi bile izdane šele naslednje leto.

Čeprav vas čakajo presenečenja, je malo verjetno, da bodo na dogodku »Wonderlust« predstavljeni novi iPadi ali Maci. Te izdaje bodo verjetneje izšle leta 2024 z uvedbo Applovega čipa M3.

Za tiste, ki nestrpno čakajo na ogled dogodka, bo prenos v živo na Applovem spletnem mestu. Dogodek bo v torek, 12. septembra, ob 10 po pacifiškem času (1 ET).

Medtem ko Applovi oboževalci odštevajo ure, se navdušenje še povečuje. Spremljajte nas za jutrišnji dogodek “Wonderlust”, kjer naj bi Apple predstavil svoje najnovejše inovacije in ponovno navdušil občinstvo.

