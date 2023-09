Apple je dobil pritožbo v patentnem sporu proti Corephotonics

V nedavnem razvoju je Apple Inc. uspešno oživil svoj izziv glede patenta za kamero mobilnega telefona, ki ga ima Corephotonics Ltd. Zadevni patent uporabnikom omogoča zajemanje portretov z ostrim motivom na zamegljenem ozadju. Ameriško prizivno sodišče za zvezno okrožje je v ponedeljek razsodilo, da je odbor za patentno preizkušanje in pritožbe (PTAB) neupravičeno zavrnil Applov napad na Corephotonics s sklicevanjem na tipkarsko napako, za katero nobena stran ni menila, da je pomembna.

Odločitev zveznega okrožja je temeljila na tem, da PTAB ni zadostno pojasnil pomembnosti tipkarske napake v svoji odločitvi. Ta napaka je skupaj z drugimi neodvisnimi napakami, ki jih je odkril PTAB, vplivala na prvotno odločitev odbora, da zavrne Applov izziv.

Applova zmaga v pritožbi zdaj podjetju omogoča nadaljevanje pravne bitke proti Corephotonics glede veljavnosti patenta. To je pomembna zmaga za Apple, saj bi lahko ugoden izid podjetje potencialno osvobodil plačila licenčnin podjetju Corephotonics ali soočanja s kakršnimi koli drugimi pravnimi posledicami, povezanimi s patentom.

Uporaba portretnega načina z ostrim motivom in zamegljenim ozadjem je postala vse bolj priljubljena pri fotografiranju s pametnimi telefoni. Tehnologija, ki stoji za to funkcijo, vključuje kombinacijo strojne in programske opreme, ki uporabnikom omogoča enostavno ustvarjanje fotografij profesionalnega videza. Apple, znan po svojih inovacijah v tehnologiji pametnih telefonov, je bil v ospredju tega trenda s svojim portretnim načinom, ki so ga uporabniki sprejeli pozitivno.

Ta najnovejši razvoj v pravnem boju Applea s podjetjem Corephotonics poudarja močno konkurenco in pomen intelektualne lastnine v industriji pametnih telefonov. Obe podjetji se potegujeta za prevlado na tem izjemno konkurenčnem trgu in sta pripravljeni braniti svoje pravice intelektualne lastnine, da bi zagotovili svoj položaj.

Videti je treba, kako se bo ta pravni spor razpletal v prihodnjih mesecih. Kljub temu Applova uspešna pritožba pomeni pomemben korak naprej v njegovih prizadevanjih za izpodbijanje veljavnosti patenta Corephotonics. Izid tega primera bi lahko imel daljnosežne posledice za prihodnost tehnologije kamer pametnih telefonov.

Opredelitve:

– Patent Trial and Appeal Board (PTAB): senat upravnih sodnikov znotraj Urada Združenih držav za patente in blagovne znamke, odgovoren za pregledovanje in odločanje o izpodbijanju veljavnosti patentov.

– Tiskarska napaka: napaka pri tipkanju ali tiskanju dokumenta, ki pogosto vključuje nepravilne črke, besede ali ločila.

