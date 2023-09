Apple razkriva Apple Watch Ultra 2 z notranjimi nadgradnjami

By

Apple je pred kratkim predstavil svojo najnovejšo vodilno pametno uro, Apple Watch Ultra 2. Čeprav je zasnova Ultra 2 podobna predhodnici, so bile glavne izboljšave narejene znotraj naprave. Ultra 9, ki ga poganja Applov S2 SiP s štirijedrnim nevronskim motorjem in ultraširokopasovnim lokacijskim čipom U2, ponuja napredne funkcije, kot sta obdelava Siri v napravi in ​​natančnejše sledenje lokaciji.

Ultra 2 se ponaša z nadgrajenim zaslonom, ocenjenim na 3,000 nit, zaradi česar je najsvetlejši zaslon, kar jih je bilo kdaj mogoče videti na uri Apple Watch. Apple trdi, da lahko uporabniki pričakujejo do 72 ur delovanja baterije v načinu nizke porabe. Poleg tega je ohišje Ultra 2 izdelano iz 95 odstotkov recikliranega titana, kar odraža Applovo zavezanost trajnosti.

Medtem ko so nadgradnje strojne opreme vredne omembe, lahko uporabniki ure Apple Watch pričakujejo tudi znatne spremembe z uvedbo watchOS 10. Ta posodobitev prinaša pripomočke, preoblikovane ikone aplikacij ter nove funkcije za kartiranje in kolesarjenje v vmesnik ure. Ultra 2 predstavlja tudi novo številčnico ure, imenovano Modular Ultra, ki uporablja zunanji rob zaslona. Poleg tega nova poteza dvojnega tapkanja poenostavi začetek in prekinitev telefonskih klicev.

Apple Watch Ultra 2 je na voljo za prednaročilo po začetni ceni 799 USD in se bo začela pošiljati 22. septembra. Predstavitveni dogodek, ki je potekal v Apple Parku v Cupertinu, je vključeval tudi posodobitve ure Apple Watch Series 9 in cenovno ugodnejšega modela SE.

Viri:

– The Verge: Monica Chin »Applov najnovejši vrhunski nosljivi izdelek ima notranje nadgradnje, vendar ohranja velik in robusten dizajn«

– Apple.com