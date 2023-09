Apple je predstavil iPhone serije 15 in Apple Watch serije 9 na dogodku Wonderlust

Apple je na dogodku Wonderlust leta 15 končno predstavil težko pričakovano serijo iPhone 9 in najnovejši dodatek k svoji ponudbi pametnih ur, Apple Watch Series 2023. iPhone 15 je ukradel šov s svojim impresivnim dizajnom, funkcijami in nadgradnjami, medtem ko Pričakuje se, da bo Apple Watch Series 9 požela veliko cenjenja kot njen predhodnik, Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 9 je prejela nadgradnjo z zmogljivim novim čipom, ki naj bi izboljšal splošno zmogljivost. Prejšnji model je uvedel funkcije Cycle Tracking za zdravje žensk in ta funkcija se nadaljuje v novi seriji. Poleg tega je Apple predstavil tudi vrhunsko uro Apple Watch Ultra 2 z novimi dodatki in funkcijami.

Novo uro Apple Watch Series 9 poganja najnovejši nabor čipov S9, ki zagotavlja izboljšano zmogljivost. Ena od pomembnih funkcij je integracija Siri+health, ki uporabnikom omogoča interakcijo z glasovnim pomočnikom za opomnike in poizvedbe v zvezi z zdravjem, kot je preverjanje srčnega utripa. Apple je uvedel tudi priročno funkcijo dvojnega dotika, ki uporabnikom omogoča sprejemanje klicev, končanje klicev, predvajanje/začasno ustavitev glasbe in premikanje po pripomočkih s preprostim dvojnim dotikom s palcem in kazalcem.

Apple Watch Series 9 deluje na novem WatchOS 10, ki uvaja dodatne funkcije in izboljšave ure Apple. Kot pravi Apple, bo Watch Series 9 na voljo naslednji mesec in ponuja izboljšano hitrost in zmogljivost v primerjavi s svojim predhodnikom. Cena različice GPS je 399 dolarjev, različica GPS+celična pa 499 dolarjev.

Na splošno je dogodek Wonderlust predstavil izjemne funkcije in dizajn serije iPhone 15 in Apple Watch Series 9. Apple še naprej premika meje z inovativno tehnologijo in potrošnikom zagotavlja zmogljive in s funkcijami bogate naprave.

Viri: Apple

Opredelitve:

Čipset: Čipset je zbirka integriranih vezij, ki zagotavljajo potrebne vmesnike in funkcionalnost za določeno elektronsko napravo.

WatchOS: WatchOS je operacijski sistem, zasnovan posebej za Apple Watch, ki zagotavlja programski vmesnik in funkcionalnost za napravo.

GPU: GPU je kratica za grafično procesno enoto, ki je odgovorna za upodabljanje in prikazovanje grafike v elektronskih napravah.