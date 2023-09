Apple napoveduje Apple Watch Series 9: kaj je novega?

By

Apple je med posebnim dogodkom, imenovanim "Wonderlust", predstavil najnovejšo različico svoje priljubljene pametne ure, Apple Watch Series 9. Nova ura Apple Watch ohranja enak dizajn kot njena predhodnica, vendar prihaja z opaznimi nadgradnjami v smislu procesorja in senzorjev.

Ena od pomembnih izboljšav Apple Watch Series 9 je uvedba SiP (sistem v paketu) S9. Ta novi procesor ima hitrejši GPE in CPE, kar ima za posledico krajši čas nalaganja pri odpiranju aplikacij ali ponovnem zagonu sistema. Uporabniki bodo občutili izboljšano zmogljivost in bolj gladko delovanje.

Poleg tega S9 SiP vključuje novo različico Applovega ultra širokopasovnega čipa. Podobno kot čip U1 izboljšana ultraširokopasovna tehnologija zagotavlja »prostorsko zavedanje«. To omogoča Apple Watch, da natančno zazna lokacijo drugih združljivih naprav v bližini. Izboljšana ultraširokopasovna funkcionalnost izboljšuje funkcijo Find My in odpira vrata novim možnostim.

Čeprav Apple Watch Series 9 ne uvaja nobenih novih zdravstvenih funkcij, ima izboljšan senzor srčnega utripa za večjo natančnost. Apple je dodal tudi nov žiroskop, ki uporabnikom omogoča upravljanje ure z dvojnim dotikom, s čimer se odpravi potreba po dotiku zaslona.

Druga opazna izboljšava je svetlejši zaslon ure Apple Watch Series 9. S svetlostjo do 2000 nit zaslon zagotavlja sijajne slike tudi pri močni sončni svetlobi. Ko ni v uporabi, se zaslon zatemni na samo 1 nit, kar prihrani življenjsko dobo baterije.

Nova ura Apple Watch Series 9 je na voljo v različicah 41 mm in 45 mm, izdelanih iz aluminija in nerjavečega jekla. Cene serije 9 se začnejo pri 399 $. Prednaročila za Apple Watch Series 9 so že odprta, uradno pa bo v trgovinah predstavljena 22. septembra.

Viri: Apple [dodaj URL]