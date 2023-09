Najnovejše posodobitve za Apple Watch Series 9 in Watch Ultra 2

By

Serija Apple Watch še naprej izboljšuje svoje funkcije in dizajn z vsako novo generacijo. Današnji Appleov dogodek naj bi predstavil najnovejšo generacijo ure Watch 9 in osvežitev modela Watch Ultra. Čeprav bosta oba modela verjetno ponavljajoča se posodobitev, je treba omeniti več ključnih točk.

Najpomembnejša posodobitev za serijo Apple Watch je uvedba nabora čipov S9, ki velja za največjo nadgradnjo od čipa S6, uporabljenega v seriji Watch Series 6. Na podlagi poročil bo nabor čipov S9 temeljil na Applovem 5nm A15 SoC, ponuja opazno povečanje zmogljivosti in izboljšano učinkovitost v primerjavi s prejšnjimi generacijami.

Še en pomemben dodatek k Watch 9 Series in Watch Ultra 2 je vključitev čipa U2 Ultra Wideband (UWB). Ta čip bo zagotavljal vrhunsko natančnost lokacije in bo prav tako vključen v prihajajočo serijo iPhone 15 in slušalke Vision Pro.

Kar zadeva spremljanje zdravja, naj bi Apple predstavil posodobljen optični senzor srčnega utripa za Watch Series 9 in Ultra 2. Ta novi senzor naj bi zagotavljal natančnejše rezultate v primerjavi s svojim predhodnikom.

Ena od govoric o značilnostih ure Watch Ultra 2 je lažje ohišje, ki bi ga lahko dosegli z uporabo 3D natisnjenih delov. Pričakuje se, da bo zaradi tega zmanjšanja teže Watch Ultra 2 udobnejša za nošenje.

Poleg tega se pričakujejo nove barvne možnosti za Series 9 in Watch Ultra 2. Aluminijasta različica Watch 9 bo morda na voljo v roza možnosti, medtem ko se govori, da bo Watch Ultra 2 na voljo v elegantni črni in srebrni barvi. Morda bodo na voljo tudi nove možnosti za paščke za ure, vključno z možnostmi tkanih in magnetnih zaponk.

Skratka, Apple Watch Series 9 in Watch Ultra 2 obljubljata številne posodobitve in dodatke za izboljšanje zmogljivosti, natančnosti in estetike. Z uvedbo nabora čipov S9, čipa U2 UWB, posodobljenega senzorja srčnega utripa, svetlejšega ohišja ter novih barv in pasov Apple še naprej izboljšuje svojo ponudbo pametnih ur.

Opredelitve:

– Nabor čipov S9: najnovejši čip, uporabljen v seriji Apple Watch, ki ponuja izboljšano zmogljivost in učinkovitost.

– U2 Ultra Wideband (UWB) čip: Čip, ki zagotavlja vrhunsko natančnost lokacije za naprave.

– Optični senzor srčnega utripa: senzor, ki se uporablja za optično merjenje srčnega utripa in se običajno nosi na zapestju.

– 3D tiskani deli: sestavni deli ure, ki so izdelani s tehnologijo 3D tiskanja.

