Apple izdaja posodobitve za starejše operacijske sisteme za odpravo varnostne težave

Apple je pred kratkim izdal posodobitve za svoje starejše operacijske sisteme, vključno z iOS in iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9 in macOS Big Sur 11.7.10. Namen teh posodobitev je odpraviti varnostno težavo in zagotoviti združljivost z drugimi napravami in dodatki.

Čeprav se Apple običajno osredotoča na operacijske sisteme trenutne generacije, občasno izda posodobitve za starejše modele, ki ne morejo poganjati najnovejših različic. Te posodobitve služijo več namenom, vključno z izboljšavami varnosti in omogočanjem združljivosti z novejšimi napravami.

Posodobitve so bile predstavljene en dan pred Applovim posebnim dogodkom, uporabniki pa jih lahko namestijo prek sistemov za posodobitev svojih operacijskih sistemov. Za iOS in iPadOS lahko posodobitve najdete v meniju Nastavitve pod Splošno in Posodobitev programske opreme.

Posodobitve za iOS 15.7.9 in iPadOS 15.7.9 so označene s številko gradnje 19H365. Posodobitev macOS Big Sur 11.7.10 nosi številko gradnje 20G1427, medtem ko je macOS Monterey 12.6.9 identificiran kot graditev 21G726.

Ena od ključnih izboljšav v teh posodobitvah je popravek za CVE-2023-41064, varnostno ranljivost, ki bi lahko omogočila izvajanje poljubne kode prek zlonamerno izdelane slike z uporabo ImageIO. Popravek obravnava težavo s prekoračitvijo medpomnilnika z izboljšano obdelavo pomnilnika, zaradi česar je varnejši.

Apple je priznal, da obstajajo poročila, ki kažejo na aktivno izkoriščanje te ranljivosti. Za odkritje CVE-2023-41064 je zaslužen The Citizen Lab na šoli Munk Univerze v Torontu.

Viri:

– Citizen Lab na šoli Munk Univerze v Torontu