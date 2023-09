Apple sprejema polnjenje USB-C v novi liniji izdelkov

Apple je pred kratkim predstavil svojo najnovejšo linijo izdelkov, ki predstavlja izboljšave svojih pametnih ur in telefonov. Čeprav je bilo na voljo več impresivnih novih funkcij, je najpomembnejša sprememba uvedba polnjenja USB-C. Do te poteze je prišlo, ko so evropski zakonodajalci določili, da morajo vse prenosne tehnološke naprave, ki se prodajajo na celini, do konca naslednjega leta imeti polnjenje USB.

Dodatek vrat USB-C k ikoničnemu iPhoneu je omembe vreden odhod za Apple. Podjetje, znano po svoji inovativnosti, je na tem področju zaostajalo za drugimi tehnološkimi tekmeci. Namesto da bi ustvaril ločeno različico naprave za evropski trg, se je Apple odločil, da bo vrata USB-C standardiziral v vseh svojih pametnih telefonih po vsem svetu.

Potrošniki so izrazili navdušenje nad tem prehodom na univerzalno polnjenje. Mnogi cenijo priročnost uporabe istega tipa polnilnega kabla za vse svoje naprave. Tistim, ki pogosto potujejo, je še posebej koristen, saj odpravlja potrebo po več kablih.

Catherine Warren, medijska in tehnološka podjetnica, pozdravlja premik k standardizaciji in pravi: »Z mojega vidika je vse, kar je standardno, dobro. To je zelo pozitiven majhen korak k združljivosti, ki si jo vsi prizadevamo kot potrošniki.«

Gay Gordon-Byrne, izvršni direktor potrošniške lobistične skupine Right to Repair Foundation, priznava vrednost mandata EU, vendar ostaja skeptičen do Appleovih motivov. Predlaga, da bo Apple morda poskušal preceniti pomen te spremembe, saj z veseljem naredijo vse, zaradi česar so videti dobro. Vendar še vedno meni, da je sprejetje polnjenja USB-C pozitiven razvoj.

Viri:

– Izvirni članek: CBC News