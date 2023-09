Apple na letnem dogodku razkrije zmogljiv čip A17 Pro

Apple je presenetil tehnološke navdušence z razkritjem svojega prvega "Pro" čipa, A17 Pro, med letnim jesenskim dogodkom. A3 Pro, ki se ponaša s 17-nanometrsko velikostjo, je Applov najzmogljivejši mobilni silikon doslej z impresivnimi 17 milijardami tranzistorjev in šestjedrnim procesorjem. Ta novi čip ponuja znatne izboljšave zmogljivosti v primerjavi s svojim predhodnikom, A16.

Po mnenju Apple sta dve zmogljivi jedri A17 Pro 10 odstotkov hitrejši od A16, medtem ko njegova štiri učinkovita jedra zagotavljajo boljšo zmogljivost na vat. Poleg tega naj bi bil 6-jedrni GPE 20 odstotkov hitrejši kot prej in uvaja napredne grafične funkcije, kot je strojno pospešeno sledenje žarkom.

Izboljšane zmogljivosti A17 Pro so še posebej privlačne za razvijalce iger. Med dogodkom je Apple napovedal, da bodo priljubljeni naslovi, kot so Resident Evil 4, Resident Evil Village in The Division Resurgence, dosegli iPhone, s čimer bodo predstavili igralni potencial tega zmogljivega čipa.

Nekateri se morda sprašujejo, zakaj se je Apple odločil ta čip označiti z A17 Pro. Pojavljajo se ugibanja, ali bo pomanjšana različica tega čipa uporabljena v iPhonu 16 prihodnje leto. Ta strateška odločitev daje Applu večjo prilagodljivost v prihodnosti. Namesto da bi morali opravičevati odstranitev določenih funkcij v cenejšem modelu, lahko preprosto predstavijo nekoliko počasnejši čip, ki še vedno ponuja nadgradnjo A16.

Ko iz Applovega dogodka 'Wonderlust' izhaja več podrobnosti, tehnološki navdušenci nestrpno pričakujejo možnosti, ki so pred nami s čipom A17 Pro. Jasno je, da Apple premika meje inovacij mobilnega silicija, s čimer utira pot izboljšani zmogljivosti in še bolj poglobljeni uporabniški izkušnji.

