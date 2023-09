Apple bo predstavil iPhone 15, izdelan v Indiji, na dan začetka prodaje

By

Apple načrtuje, da bo iPhone 15, ki ga izdelujejo v Indiji, izdal prvi dan njegove svetovne prodaje, glede na vire, ki so seznanjeni z zadevo. Medtem ko bo večina enot iPhone 15 še vedno prihajala iz Kitajske, je to prvič, da bo najnovejša generacija iPhona, sestavljena v Indiji, na voljo za nakup takoj. Ta poteza poudarja naraščajoče proizvodne zmogljivosti Indije in predstavlja premik od Applove prejšnje strategije, ki je v glavnem prodajala kitajske naprave po vsem svetu.

Apple si prizadeva premostiti vrzel med svojimi operacijami v Indiji in glavnimi proizvodnimi bazami na Kitajskem. Podjetje je prejšnji mesec začelo proizvodnjo iPhona 15 v dobaviteljevi tovarni v zvezni državi Tamil Nadu. Vendar lahko pride do manjših zamud pri razpoložljivosti naprav, izdelanih v Indiji, zaradi nepredvidenih logističnih izzivov.

Pričakuje se, da bo iPhone 15 Applova najpomembnejša posodobitev v zadnjih treh letih, ki bo vseboval nadgradnjo sistema kamer v celotnem obsegu in izboljšan 3-nanometrski procesor za modele Pro. Ta nova linija je ključnega pomena za oživitev Applove prodaje, saj je podjetje poročalo o padcu prodaje tri četrtletja zapored.

Indija je za Apple postala vse pomembnejša zaradi finančnih spodbud indijske vlade za spodbujanje lokalne proizvodnje in Applovih prizadevanj za diverzifikacijo izven Kitajske med trgovinskimi spori. Država se je prav tako izkazala za obetaven trg za Apple, z dvomestno rastjo prodaje iPhone v Indiji v prejšnjem četrtletju.

Poleg tovarne Foxconn Technology Group v Tamil Naduju naj bi iPhone 15 sestavljali tudi drugi Applovi dobavitelji v Indiji, vključno s Pegatron Corp. in tovarno Wistron Corp., ki jo bo kmalu kupila Tata Group.

Apple gleda na Indijo kot na maloprodajno priložnost in dolgoročno pomembno proizvodno bazo, kar dokazuje letošnje odprtje njegovih prvih trgovin v Indiji.

Viri: Bloomberg News.