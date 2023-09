Apple bo predstavil iPhone 15, izdelan v Indiji, na dan svetovne prodaje

By

Apple Inc. naj bi bistveno spremenil svojo strategijo z lansiranjem v Indiji izdelanega iPhone 15 na prvi dan prodaje, kar pomeni, da bo prvič lokalno sestavljena naprava na voljo na dan svetovne predstavitve. Medtem ko bo večina enot iPhone 15 še vedno prihajala s Kitajske, ta poteza poudarja naraščajoče proizvodne zmogljivosti Indije in Appleovo prizadevanje za diverzifikacijo svoje proizvodnje izven Kitajske.

IPhone 15 naj bi bil predstavljen v torek, prodaja pa se bo začela v dneh ali tednih po dogodku. Proizvodnja iPhona 15 se je začela prejšnji mesec v tovarni v južni državi Tamil Nadu, ki jo upravlja dobavitelj Foxconn Technology Group. Čeprav lahko pride do manjših zamud zaradi logističnih ozkih grl, je Appleova osredotočenost na zmanjševanje vrzeli med indijskimi in kitajskimi operacijami očitna.

Spodbude premierja Narendre Modija za spodbujanje lokalne proizvodnje, skupaj z Applovo strategijo za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske sredi trgovinskih napetosti, so Indijo naredile pomemben trg za Appleova prizadevanja za diverzifikacijo. Pred iPhonom 14 je bil le majhen del Applove globalne proizvodnje sestavljen v Indiji, z zamudo od šest do devet mesecev v primerjavi s proizvodnjo na Kitajskem. Vendar se je zamuda znatno zmanjšala, kar je Appleu omogočilo, da do konca marca sestavi 7 % svojih iPhonov v Indiji.

Pričakuje se, da bo iPhone 15 velika posodobitev naprave z izboljšavami sistema kamer v celotnem obsegu in modeli Pro z nadgrajenim 3-nanometrskim procesorjem. Ta nova linija je za Apple ključnega pomena za pomladitev prodaje, saj je podjetje poročalo o upadu prodaje tri četrtletja zapored zaradi šibkega povpraševanja potrošnikov na ključnih trgih, kot so ZDA, Kitajska in Evropa.

Appleova osredotočenost na Indijo presega proizvodnjo, saj je podjetje letos odprlo svoje prve maloprodajne trgovine v državi. S hitro rastočim trgom in naraščajočo prodajo se Indija dolgoročno obravnava kot maloprodajna priložnost in pomembna proizvodna baza za Applove pripomočke. Drugi dobavitelji, kot sta Pegatron Corp. in tovarna Wistron Corp., ki jo bo kmalu kupila skupina Tata, naj bi prav tako sestavljali iPhone 15 v Indiji.

