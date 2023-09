Qualcomm podpisuje pogodbo z Appleom za čipe 5G do leta 2026

By

Qualcomm je objavil, da je z Appleom podpisal pogodbo o dobavi čipov 5G vsaj do leta 2026. Sporazum podaljšuje dolgoletno sodelovanje med obema podjetjema in Qualcommu zagotavlja položaj vodilnega oblikovalca modemskih čipov za Applove telefonske naprave.

Do dogovora prihaja v času, ko se Apple sooča z večjimi izzivi na Kitajskem in želi okrepiti svoje dobavne verige drugod. S partnerstvom s podjetjem Qualcomm Apple zagotavlja stabilno dobavo čipov 5G za svoje telefone, kljub načrtom za razvoj lastne modemske tehnologije.

Ta sporazum razširja obseg prejšnje pogodbe o dobavi čipov, podpisane leta 2019, ki je sledila dolgotrajni pravni bitki med Qualcommom in Appleom. Po novem dogovoru bo Qualcomm dobavljal čipe za telefone Apple, ki naj bi bili izdani vsako leto do leta 2026. Vrednost posla ni bila razkrita, vendar naj bi bil podoben prejšnjemu dogovoru.

Medtem ko Apple dela na lastni modemski tehnologiji in je leta 2019 kupil Intelovo modemsko enoto, podjetje ni razkrilo, kako hitro namerava uvesti lastne čipe. Qualcomm ocenjuje, da bo le petina Applovih iPhonov do leta 2026 uporabljala njegove čipe, vendar je ta projekcija morda konzervativna, saj so prejšnje napovedi o Qualcommovem poslovanju z Applom podcenjevale njuno sodelovanje.

Dogovor prav tako ponovno potrjuje pogodbo o licenciranju patentov, ki sta jo Qualcomm in Apple podpisala leta 2019 in se bo iztekla leta 2025, vendar jo je mogoče podaljšati še za dve leti. To partnerstvo je ključnega pomena za obe podjetji, saj omogoča Qualcommu, da obdrži svoj položaj ključnega dobavitelja za Apple, medtem ko ima Apple koristi od Qualcommovega strokovnega znanja pri načrtovanju modemskih čipov.

