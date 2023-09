Spletna stran Apple Store preneha delovati brez povezave pred predstavitvijo iPhone 15

Spletno mesto Apple Store je v torek zjutraj začasno prenehalo s povezavo, le nekaj ur pred težko pričakovano predstavitvijo iPhona 15. Na ciljni strani je bilo prikazano sporočilo, da se spletno mesto posodablja, in obiskovalce pozvalo, naj kmalu ponovno preverijo. Prikazan je bil modro-siv animirani logotip Apple, ki je prav tako povezan z dogodkom predstavitve iPhone 15, skupaj z delujočo povezavo do prenosa v živo.

Izvršni direktor Appla Tim Cook naj bi predstavil najnovejšo različico vodilnega izdelka podjetja ob 1 ET v gledališču Steve Jobs v Apple Parku. Še vedno ni jasno, ali je bil zrušitev spletnega mesta posledica izjemnega zanimanja za iPhone 15 ali pa Apple spreminja svojo spletno tržnico.

IPhone 15 bo predvidoma izšel 22. septembra, na voljo pa bodo trije modeli po različnih cenah. Standardna različica se bo začela pri 799 $, medtem ko bo cena Pro Max možnosti 1,099 $. Ena opazna sprememba v iPhonu 15 je sprejetje standardnih polnilnih vrat USB-C, kot je zahtevala Evropska unija. Ta poteza pomeni odmik od Applovega lastniškega polnilnega priključka Lightning.

Govorice o iPhonu 15 vključujejo uvedbo »Action Button«, ki bo uporabnikom omogočil hiter dostop do različnih funkcij in nastavitev brez odklepanja naprave ali navigacije po aplikacijah. Čeprav je podrobnosti malo, strokovnjaki menijo, da bi ta gumb lahko razlikoval iPhone 15 Pro od prejšnjih modelov.

Apple običajno predstavi nov izdelek jeseni, iPhone 14 pa je bil izdan septembra lani. Delnica podjetja, ki je nedavno dosegla rekordno tržno kapitalizacijo v višini 3 bilijonov dolarjev, je v torek med zgodnjim jutranjim trgovanjem doživela rahel padec.

