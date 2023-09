Apple razkrije iPhone 15 na dogodku "Wonderlust".

By

Apple je pred kratkim organiziral dogodek »Wonderlust«, kjer je uradno predstavil težko pričakovani iPhone 15. Nova naprava, ki se začne pri ceni 799 $, ima več razburljivih funkcij. Eden od pomembnih dodatkov je Dynamic Island, primarna kamera z 48 milijoni slikovnih pik, ki obljublja visokokakovostne fotografije in videoposnetke.

Govorice in špekulacije o iPhonu 15 so krožile mesece pred dogodkom, kar je povzročilo navdušenje med potrošniki. Apple je z uradnim razkritjem potrdil nove funkcije in tehnologije, ki jih lahko uporabniki pričakujejo od najnovejše različice svoje vodilne naprave.

Poleg iPhona 15 je Apple zagotovil tudi podrobnosti o svojih najnovejših modelih Apple Watch, Series 9 in Ultra 2. Serija 9 je še posebej vredna omembe, saj je označena kot Applov "prvi ogljično nevtralen" izdelek, ki prikazuje predanost podjetja do trajnosti.

Applovo proračunsko leto 2023 je bilo uspešno v smislu prodaje, saj so v prvih treh četrtletjih z njegovimi izdelki in storitvami ustvarili skupno 293.79 milijarde dolarjev. Vendar je to rahlo zmanjšanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko je podjetje prineslo 304.18 milijarde dolarjev.

Predstavitev iPhona 15 pomeni tudi spremembo v tem, kako lahko kupci v Združenih državah kupijo to napravo. Apple se pomika v smeri izločanja brezžičnih operaterjev iz nakupovalnega procesa, kar strankam zagotavlja večjo prilagodljivost in nadzor nad nakupom iPhona.

Na splošno je dogodek ob predstavitvi iPhone 15 pokazal Applovo predanost inovacijam in zagotavljanju visokokakovostnih izdelkov svojim strankam. Z vznemirljivimi funkcijami in napredkom se pričakuje, da bo iPhone 15 priljubljena izbira med potrošniki.

Viri:

– SlateStone Wealth

– Apple Inc.