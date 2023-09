Apple bo na predstavitvenem dogodku predstavil nove telefone iPhone in izdelke

Apple se pripravlja na razkritje svoje najnovejše linije iPhonov, Apple Watch in drugih izdelkov na predstavitvenem dogodku v živo v torek. Podjetje upa, da bodo te nove ponudbe pomagale povečati prodajo iPhona, ki je v zadnjih treh četrtletjih upadala. Zaskrbljenost glede prihodnosti iPhonov na Kitajskem zaradi napetosti z ZDA je prav tako negativno vplivala na Applovo tržno vrednost.

Nova linija iPhone naj bi bila sestavljena iz štirih modelov: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro in 15 Pro Max. Osnovna modela, iPhone 15 in 15 Plus, bosta v skladu s prejšnjimi Applovimi izdelki, poudarek pa bo na vrhunskih modelih Pro. Apple želi privabiti kupce, da plačajo več za nov telefon z modeli Pro, za katere se govori, da bodo zvišali ceno za 100 USD v primerjavi s prejšnjim iPhone 12.

Da bi upravičili višjo ceno, bosta modela Pro in Pro Max vsebovala nov čip A17 z izboljšano procesorsko močjo, povečanim pomnilnikom in podaljšano življenjsko dobo baterije. Pro Max bo imel tudi nadgrajene leče za boljše zmogljivosti povečave. Poleg tega bodo imeli ti modeli robove iz titana namesto iz nerjavečega jekla, kar bo zmanjšalo njihovo skupno težo. Pomembna sprememba je zamenjava stikala za zvonjenje/izklop zvoka z »aktivnim gumbom«, ki sproži različne funkcije.

Pričakuje se, da bo lansiranje novih iPhonov potencialno sprožilo "mini super-cikel", v katerem se veliko število potrošnikov odloči za nadgradnjo svojih pametnih telefonov. Po besedah ​​analitika Wedbusha Dana Ivesa ena četrtina Applovih globalnih uporabnikov iPhonov ni nadgradila svojih naprav že štiri leta, kar je preseglo Applovo trditev o triletni življenjski dobi iPhonov.

Medtem ko konkurenti, kot sta Samsung in Google, uvajajo zložljive telefone z upogibnimi zasloni, Apple ne spreminja osnovne oblike ali oblike svojih iPhonov. Vendar pa je ena pomembna sprememba, ki jo lahko uporabniki pozdravijo ali pa tudi ne, sprejetje novega polnilnega priključka. Najnovejši iPhoni bodo zamenjali Applova lastniška vrata Lightning s polnilnimi vrati USB-C, da bodo v skladu z novimi evropskimi predpisi.

Druge pričakovane objave vključujejo posodobljene različice Apple Watch, Series 9 in Ultra, ki bodo vsebovale hitrejše procesiranje in izboljšane zmogljivosti sledenja lokaciji. Poleg tega lahko Apple uvede posodobitve programske opreme iOS 17, kot so izboljšave samodejnih popravkov, nova aplikacija za beleženje, funkcija zamenjave digitalnih vizitk in prenosi navigacijskih zemljevidov brez povezave.

Viri:

- Bloomberg

–CNBC

- Forbes