AirPods Pro 2 zdaj prihajajo s polnilno torbico USB-C

Apple je napovedal, da bodo nove AirPods Pro 2 opremljene s polnilno torbico USB-C namesto priključka Lightning. Ta sprememba je usklajena z Applovim sprejetjem USB-C kot standardnega priključka za svoje izdelke, vključno z Mac, iPad in Siri Remote.

AirPods Pro 2 sami ne bodo prejeli nobenih nadgradenj strojne opreme, vendar bodo zdaj združljivi s polnjenjem USB-C. To pomeni, da lahko uporabniki priročno uporabljajo isti kabel za polnjenje svojih računalnikov Mac, iPad, AirPods in nove linije iPhone 15. Poleg tega je AirPods Pro 2 mogoče polniti neposredno iz iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro in iPhone 15 Pro Max.

Za stranke, ki kupijo nove slušalke AirPods Pro 2, bo v škatli priložena polnilna torbica USB-C. Vendar v nasprotju s prvotnimi pričakovanji Apple polnilne torbice USB-C ne bo prodajal posebej.

Naročila za nove slušalke AirPods Pro 2 s polnilno torbico USB-C so zdaj možna, pošiljke pa naj bi se začele 22. septembra. Cena slušalk AirPods Pro 2 ostaja 249 USD.

Na splošno ta posodobitev odraža Appleovo zavezanost k standardizaciji svojih izdelkov s priključkom USB-C, kar omogoča večjo priročnost in združljivost med napravami.

Viri:

– Apple dogodek