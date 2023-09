Adijo iPhone 13 Mini: Apple je opustil svoj najmanjši telefon

Apple je ukinil iPhone 13 Mini, po podobni usodi kot njegov predhodnik, iPhone 12 Mini. Telefon manjše velikosti je bil odstranjen iz Applove ponudbe, pri čemer je ostal prostor za iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13 in drugo generacijo iPhone SE (2022).

iPhone 12 Mini, predstavljen leta 2020, je prejel mešane ocene. Medtem ko so bili nekateri, vključno s piscem tega članka, ljubitelji kompaktne velikosti, je bilo veliko uporabnikov razočaranih nad življenjsko dobo baterije in utesnjenim zaslonom. Zaradi tega je moral Apple v manj kot letu dni zmanjšati proizvodnjo iPhona 12 Mini za 70 odstotkov.

Z ukinitvijo iPhone 13 Mini imajo ljubitelji malih zaslonov še nekaj možnosti. Trgovci na drobno in operaterji tretjih oseb, kot je Amazon, še vedno ponujajo iPhone 13 Mini za nakup. Poleg tega so na voljo spodobni majhni telefoni Android, pa tudi nizkocenovni iPhone SE druge generacije, ki ima 4.7-palčni zaslon, vendar nima nekaterih naprednih funkcij, ki jih najdemo v ukinjenem modelu Mini, kot so dvojne kamere, MagSafe, ultraširokopasovni 5G in Face ID.

Medtem ko se je Apple odločil, da bo odstopil od proizvodnje manjših telefonov, še vedno obstajajo alternative za tiste, ki imajo raje kompaktne naprave. Ukinitev iPhone 13 Mini bo morda nekatere razočarala, vendar so na trgu še vedno na voljo možnosti za tiste, ki iščejo manjši telefon.

Opredelitve:

– iPhone 13 Mini: manjša različica iPhona 13, ki jo je Apple predstavil v svoji liniji pametnih telefonov.

– iPhone SE: Cenovno ugoden model iPhone z manjšim zaslonom, ki je pogosto namenjen uporabnikom, ki imajo raje kompaktne naprave.

Vir: Sheena Vasani, The Verge.