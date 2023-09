Po besedah ​​analitika Ming-Chi Kua do leta 2024 Apple ne pričakuje novih iPadov

By

Applov analitik Ming-Chi Kuo je izjavil, da podjetje verjetno ne bo izdalo nobenega novega modela iPad pred koncem leta 2024. Ta novica bo morda razočarala tiste, ki so pričakovali novo objavo iPada v bližnji prihodnosti.

Medtem ko je Apple nedavno organiziral dogodek Wonderlust, je bil osredotočen na razkritje novih iPhonov, Apple Watch in morda AirPods. Po besedah ​​Marka Gurmana iz Bloomberga so špekulacije nakazovale, da bi se iPad lahko osvežil oktobra. Gurman je tudi omenil, da se kmalu pričakuje posodobljen iPad Air, saj je bila zadnja osvežitev tega modela v začetku leta 2022. Vendar pa bo pomembnejša posodobitev iPad Pro, ki bo vsebovala čipe M3 in zaslone OLED, izšla naslednjič leto. Zadnja osvežitev iPad Pro se je zgodila oktobra 2022.

Apple ni podal uradnih komentarjev glede izdaje novih iPadov.

Poleg zamude pri izdaji novih iPadov je Kuo že poročal, da Appleova linija MacBookov, opremljenih s čipi M3, letos ne bo na voljo. Možno je, da bo Apple v začetku leta 2024 gostil dogodek, na katerem bo skupaj predstavil nove iPade in Mace, vendar je to zgolj špekulativno.

Viri:

– Jay Peters. “Apple verjetno ne bo izdal novega iPada do leta 2024, pravi analitik” – The Verge

– Mark Gurman. “MacRumors” – YouTube

