Applov prihajajoči novinarski dogodek: kaj lahko pričakujemo?

Apple se pripravlja na težko pričakovan novinarski dogodek, ki bo potekal na sedežu podjetja v Cupertinu v Kaliforniji. Medtem ko se letni dogodek za iPhone običajno osredotoča na postopne nadgradnje, se pričakuje, da bo Apple letos prvič uvedel polnjenje USB-C za svoje pametne telefone. Ta korak bi bil usklajen z nedavno zakonodajo Evropske unije, ki zahteva, da vse majhne naprave do leta 2024 podpirajo polnjenje USB-C.

Sprejetje polnjenja USB-C ne bi samo poenostavilo postopka polnjenja v različnih napravah in blagovnih znamkah, temveč bi tudi zmanjšalo število polnilnikov in kablov, s katerimi se morajo potrošniki boriti. Analitiki menijo, da je ta sprememba precejšnja motnja v dizajnu iPhona, vendar ne dramatična.

Govori se, da bo linija iPhone 15 poleg polnjenja USB-C vsebovala tudi funkcijo »Dynamic Island«, ki bo nadomestila zarezo na vrhu zaslona. Pričakuje se, da bosta modela iPhone 15 Pro in 15 Pro Max višjega razreda imela nove funkcije, vključno z zadaj obrnjeno periskopsko lečo za izboljšano optično povečavo in ohišjem iz titana za lažjo in tanjšo napravo. Te modele naj bi poganjal tudi najnovejši Applov čip A17, ki bo omogočal hitrejšo obdelavo in daljšo življenjsko dobo baterije.

Tiskovni dogodek bo morda zagotovil tudi posodobitve Applovih slušalk za mešano resničnost, Vision Pro, ki bodo predstavljene leta 2024. Apple bi lahko dražil nove funkcije in sodelovanja za ta futuristični izdelek.

Poleg tega bo Apple poleg novih iPhonov verjetno predstavil tudi svoje najnovejše ure Apple Watch, vključno z Apple Watch Series 9. Podjetje bo morda predstavilo tudi svojo naslednjo generacijo slušalk AirPods s polnilno torbico, združljivo z USB-C. Morda bodo objavljeni tudi datumi lansiranja prihajajočih operacijskih sistemov, kot je iOS 17.

Vendar se na dogodku ne pričakuje, da bodo predstavljeni novi iPadi ali računalniki Mac, saj analitiki predvidevajo, da bodo te objave prišle oktobra. Prav tako se ne predvideva, da bo Apple izdal zložljivo napravo, ki bi konkurirala Samsungovi in ​​Googlovi ponudbi.

Če povzamemo, Applov prihajajoči tiskovni dogodek obljublja vznemirljive posodobitve in spremembe, pri čemer je pomemben vrhunec uvedba polnjenja USB-C za telefone iPhone. Potrošniki se lahko prav tako veselijo novih funkcij v liniji iPhone 15, pa tudi dražilnih naglavnih slušalk za mešano resničnost Vision Pro. Dogodek naj bi potekal na sedežu družbe Apple in bo v živo predvajan na njihovi spletni strani.

