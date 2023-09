Ali je Apple rastoča ali vrednostna delnica?

V nedavnih novicah je Apple (AAPL) pritegnil pozornost zaradi pričakovane napovedi iPhone 15 in padca njegovih zalog po poročilih o tem, da je Kitajska državnim uslužbencem prepovedala uporabo iPhonov pri delu. Zaradi tega so se mnogi analitiki spraševali, ali je Apple razvrščen kot rastoča ali vrednostna delnica.

Da bi analizirala to težavo, višja novinarka Yahoo Finance Allie Garfinkle raziskuje prihodnost Appla in svetuje vlagateljem, kako naj dojemajo delnice.

Rastoče delnice so običajno povezane s podjetji, za katera se pričakuje, da se bodo hitro širila in nadpovprečno povečala svoje dobičke. Te delnice pogosto trgujejo po višjih vrednostih zaradi pričakovanj vlagateljev glede prihodnje rasti. Po drugi strani pa velja, da so vrednostne delnice podcenjene glede na njihovo notranjo vrednost. Te delnice morda nimajo enakega potenciala rasti kot rastoče delnice, vendar se pogosto šteje, da imajo trdne temelje in trgujejo z diskontom.

Apple je v preteklosti veljal za rastočo delnico, ki jo poganjajo njegovi revolucionarni izdelki, kot sta iPhone in iPad. Vendar so nedavni izzivi podjetja, vključno z upočasnjeno prodajo iPhonov in trgovinskimi napetostmi s Kitajsko, sprožili zaskrbljenost glede njegove sposobnosti, da nadaljuje s to potjo rasti.

Garfinkle predlaga, da bi morali vlagatelji k Applu pristopiti ne le kot k rastoči ali vrednostni delnici, temveč bi ga morali obravnavati kot hibrid. Poudarja močan finančni položaj podjetja, vključno z veliko denarno rezervo, povečanimi izplačili dividend in programom odkupa delnic. Ti dejavniki kažejo, da ima Apple značilnosti rastočih in vrednostnih delnic, zaradi česar je privlačna naložbena možnost za vlagatelje z različnimi strategijami.

Ko razmišljajo o naložbah v Apple, morajo vlagatelji upoštevati dejavnike, kot so razvoj inovacij podjetja, potencialne tržne priložnosti in konkurenčno okolje. Ti dejavniki bodo pomagali ugotoviti, ali lahko Apple ohrani svojo rast in povrne zaupanje vlagateljev.

Na splošno razvrstitev družbe Apple med rastoče ali vrednostne delnice ni jasna odločitev. Njegov pretekli uspeh kot rastoča delnica in njen trenutni finančni položaj kot vrednostne delnice predstavljata bolj niansirano perspektivo. Za sprejemanje informiranih naložbenih odločitev morajo vlagatelji skrbno oceniti Applov potencial za prihodnjo rast in njegovo trenutno vrednotenje.

Viri: Noben