Apple napoveduje iPhone 15 in Apple Watch na letnem predstavitvenem dogodku

Apple je v Apple Parku v Cupertinu v Kaliforniji organiziral svoj letni dogodek za predstavitev iPhonea, na katerem je predstavil težko pričakovana iPhone 15 in iPhone 15 Plus. Na dogodku je bila predstavljena tudi popolnoma nova Apple Watch, ki je izdelana iz 95 % titana.

Ena opazna sprememba v Applovi ponudbi izdelkov je odmik od usnja kot materiala. Podjetje je predstavilo več novih trakov in barv na osnovi vlaken in plastike, s čimer je pokazalo svojo zavezanost uporabi recikliranih materialov. Ta poteza pomeni odmik od prvotne predstavitve Apple Watch leta 2014, ki je poudarjala modne in luksuzne zaključke, kot je usnje.

IPhone 15 in iPhone 15 Plus imata zdaj Dynamic Island, funkcijo, ki je bila predstavljena v prejšnjem iPhone 14 Plus. Ta tehnologija dinamičnega zaslona je na voljo pri višjih in nižjih modelih iPhone 15.

IPhone 15 je bil predstavljen v predoglednem videoposnetku, v katerem so bile predstavljene njegove nove barve: zamolklo roza, rumena, zelena, modra in črna. Tim Cook, izvršni direktor Appla, je predstavil najnovejši dodatek k liniji iPhone.

Kar zadeva ceno, bo cena Apple Watch Ultra 2 799 $, Series 9 399 $, druga generacija SE pa 249 $.

Apple prav tako revolucionira svoje paščke za Apple Watch. S poudarkom na okoljski trajnosti je podjetje predstavilo nove fino tkane trakove, ki so 100 % brez usnja. Apple je sodeloval z luksuzno znamko Hermès pri štirih novih pasovih in napovedal sodelovanje benda z znamko športnih oblačil Nike.

Vrhunec nove ure Apple Watch Ultra 2 je njen čip S9, ki omogoča natančno iskanje prek ultraširokopasovne arhitekture druge generacije. Ponaša se z novim zaslonom, ki zmore 3,000 nits, 72 ur delovanja baterije in 95 % recikliranega titana.

Med dogodkom so bile izpostavljene tudi Applove okoljske pobude. Nekdanja skrbnica Agencije za varstvo okolja in vodja Appla Lisa Jackson je razpravljala o zavezanosti podjetja čisti energiji in zmanjševanju emisij v dobavni verigi.

V videoposnetku o Applovih okoljskih pobudah se je igralka Octavia Spencer pojavila v vlogi "mati narave", skupaj s Timom Cookom in Liso Jackson.

Applova osredotočenost na umetno inteligenco je bila očitna z uvedbo »nevronskega motorja«, pospeševalnika umetne inteligence, vgrajenega v njegove čipe. Ta tehnologija izboljšuje zmožnosti strojnega učenja, hkrati pa optimizira porabo energije, s čimer Apple loči od konkurentov, kot sta OpenAI in Google.

Napovedane so bile tudi nove funkcije za Apple Watch, vključno z dvojnim dotikom, ki uporabnikom omogoča interakcijo z napravo s kazalcem in palcem, ne da bi se dotaknili zaslona. Izboljšana je bila tudi funkcija ure »Poišči moj iPhone«, ki zagotavlja natančnejše informacije o lokaciji.

Na splošno je Applov letni predstavitveni dogodek predstavil njegove najnovejše inovacije na področju pametnih telefonov in pametnih ur ter pokazal zavezanost podjetja trajnosti, AI in uporabniški izkušnji.

