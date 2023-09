Partnerja Apple in AAA za uvedbo satelitske pomoči na cesti v telefone iPhone

Apple je napovedal novo partnerstvo z AAA za prenos satelitske pomoči na cesti v iPhone 15 in iPhone 14. Ta funkcija razširja obstoječi SOS v sili prek satelita, ki je bil predstavljen z iPhone 14. S to novo storitvijo lahko uporabniki iPhone zdaj prejemajo pomoč pri težavah z avtomobilom, kot je prazna guma ali zmanjka goriva, ko so zunaj dosega mobilnega telefona.

Ob aktivaciji novega iPhone 14 ali iPhone 15 bodo uporabniki prejeli dve leti brezplačnega dostopa do storitve SOS v sili in pomoči na cesti. Storitve, ki jih ponuja ta funkcija, so za člane AAA zajete v pogojih članstva AAA ali so na voljo na podlagi plačila za uporabo za nečlane.

Za dostop do storitve pomoči na cesti lahko uporabniki preprosto pošljejo sporočilo AAA za pomoč v nujnih primerih, kot je, da jim je zaklenjen avto ali da jim zmanjka goriva. Ta funkcija uporablja Applovo SMS v nujnih primerih prek satelita, ko ni na voljo mobilne ali Wi-Fi pokritosti.

Ko uporabnik kontaktira AAA za pomoč, se na zaslonu prikaže kratek vprašalnik za zbiranje bistvenih podrobnosti. Te podrobnosti se lahko nato prek satelita posredujejo AAA, ki bo poslal neposredno sporočilo uporabniku in poslal pomoč na njegovo lokacijo. Vendar je pomembno upoštevati, da ta funkcija satelita zahteva jasno vidno linijo proti nebu, zato morda ne bo delovala na močno gozdnatih območjih ali drugih lokacijah z oviranimi pogledi.

Čeprav Apple po prvih dveh letih ni objavil stroškov za SOS v sili, je to dobrodošel dodatek za uporabnike iPhona, ki bi morda potrebovali pomoč na oddaljenih območjih ali v situacijah, kjer tradicionalni načini komunikacije niso na voljo.

Viri: Apple, AAA