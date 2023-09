Applov prihajajoči iPhone 15: kaj pričakovati

By

Apple se pripravlja na predstavitev svojega težko pričakovanega iPhone 15 med vsakoletno predstavitvijo izdelkov. Tehnološki velikan je doživel blag padec prodaje, s tremi zaporednimi četrtletji upadanja številk, kar nakazuje nov možen upad v tekočem četrtletju. To je povzročilo padec tečaja Applove delnice in zaustavitev rasti njegove tržne vrednosti.

Podobno kot pri prejšnjih iteracijah se tudi za iPhone 15 ne pričakuje, da bo imel prelomne tehnološke napredke. Namesto tega bo verjetno ponudil postopne izboljšave svojih čipov, baterije in kamer. Vendar pa je ena opazna sprememba sprejetje standarda kabla USB-C, ki ga bo Apple verjetno predstavil za polnjenje.

Ta prehod na USB-C je predvsem posledica pooblastila evropskih regulatorjev, ki poziva k postopni opustitvi kablov Lightning port do leta 2024. Obstajajo špekulacije, ali bo Apple to spremembo izvedel globalno ali jo bo omejil na evropski trg. Na srečo ima veliko potrošnikov že lastne kable USB-C zaradi njihove široke uporabe v različnih napravah, zaradi česar je prehod relativno udoben. Kabli USB-C ponujajo tudi hitrejše hitrosti polnjenja in prenosa podatkov v primerjavi s kabli Lightning, kar se lahko potrošnikom zdi pozitivno.

Poleg tega bodo modeli iPhone 15 morda preoblikovani z izrezom za spreminjanje oblike na zaslonu, znanim kot »Dynamic Island«. Ta oblikovni element je bil prvič predstavljen z lanskoletnima napravama Pro in Pro Max. Obstajajo tudi govorice o različicah Pro in Pro Max, ki vključujeta teleobjektiv v stilu periskopa s 6-kratnim optičnim zoomom, kar zagotavlja izboljšano izkušnjo fotoaparata pri fotografiranju na dolge razdalje.

S temi nadgradnjami analitiki napovedujejo potencialno zvišanje cen modelov Pro in Pro Max. To se dogaja v času, ko inflacija po pandemiji že vpliva na gospodinjske proračune in preizkuša pripravljenost potrošnikov plačati za vrhunske naprave.

Poleg novih iPhonov naj bi Apple predstavil tudi svoje najnovejše pametne ure in prihajajoči operacijski sistem iOS 17. iOS 17 bo predstavil funkcije, kot so prepisi neodgovorjenih klicev v realnem času, kar bo uporabnikom omogočilo, da se odločijo, ali bodo sprejeli klic, preden se glasovna pošta posname.

Na splošno je Appleova izdaja iPhone 15 težko pričakovana, čeprav ni večjih tehnoloških napredkov. Pričakuje se, da bodo sprejem kablov USB-C, izboljšave fotoaparata in posodobitve programske opreme privabili potrošnike in spodbudili prodajo.

