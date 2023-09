Kako gledati Applov septembrski osrednji dogodek

By

Tehnološki navdušenci po vsem svetu so nestrpno pričakovali Applov prihajajoči septembrski osrednji dogodek. Na srečo se lahko pridružite navdušenju s spletnim prenosom dogodka v živo. Tukaj je vodnik za ogled težko pričakovanega dogodka:

1. Obiščite Applovo uradno spletno stran: Začnite tako, da se pomaknete na Applovo uradno spletno stran. V razdelku »apple dogodki« boste našli prenos dogodka v živo. Preprosto kliknite povezavo za dostop do toka in uživajte v osrednjem dogodku v realnem času.

2. Preverite Applov YouTube kanal: Apple bo tudi v živo prenašal dogodek na svojem YouTube kanalu. Če raje gledate prek YouTuba, obiščite kanal in obvezno vklopite obvestila, da ne boste zamudili nobenih posodobitev.

3. Uporabite aplikacijo Apple TV: če imate Apple TV, lahko dostopate do prenosa v živo prek aplikacije Apple TV. Odprite aplikacijo in poiščite prenos dogodka v živo. To vam bo omogočilo spremljanje osrednjega dogodka iz udobja vaše dnevne sobe na večjem zaslonu.

Če sledite tem preprostim korakom, se lahko pridružite Applovemu septembrskemu osrednjemu dogodku, kjer koli že ste. Bodite na tekočem z najnovejšimi objavami izdelkov, tehnološkim napredkom in razburljivimi novicami podjetja Apple.

Opredelitve:

– Osrednji dogodek: predstavitev ali napoved podjetja Apple, ki predstavlja nove izdelke, posodobitve programske opreme in inovativno tehnologijo.

– Prenos v živo: oddajanje dogodka v realnem času prek interneta, kar gledalcem omogoča spremljanje dogodka, ko se dogaja.

Viri:

– Uradna spletna stran podjetja Apple

– Applov YouTube kanal

– Aplikacija Apple TV