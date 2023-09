Apple napoveduje iPhone 15, Apple Watch Series 9 in Apple Watch Ultra 2

Appleov težko pričakovan dogodek iPhone 15 je končno prišel z razkritjem povsem novega Apple iPhone 15. Govori se, da bo na voljo v štirih različnih modelih, iPhone 15 predstavlja novo zasnovo cenejših modelov in znatno spremembo polnilnih vrat. , prvi za iPhone v več kot desetletju.

Vendar to ni edina napoved podjetja Apple danes. Poleg novih iPhonov je Apple predstavil tudi Apple Watch Series 9 in Apple Watch Ultra 2. Apple Watch Series 9 ima procesor S9, ki je 30 % hitrejši od svojega predhodnika in ponuja izboljšano zmogljivost za vsakodnevna opravila in interakcijo s Siri. . Predstavlja tudi funkcijo Double Tap, ki uporabnikom omogoča udobnejšo interakcijo z uro Apple Watch.

Kar zadeva trajnost, je Apple naredil pomembne korake. Apple Watch Series 9 vključuje čim več recikliranih materialov, vključno z uporabo recikliranega kobalta prvič. Tudi športni pas je izdelan iz recikliranih materialov. Poleg tega se je Apple zavezal, da bo vso proizvodnjo Apple Watch napajal z obnovljivo elektriko in je vložil v zeleno elektriko, da bi izravnal pričakovane emisije zaradi uporabniškega zaračunavanja.

Apple je izkoristil tudi priložnost, da poudari svojo zavezanost trajnosti s pobudo Apple 2030. Glavna zgradba podjetja je popolnoma ogljično nevtralna in deluje na obnovljivo električno energijo. Več kot 100 dobaviteljev se je strinjalo z uporabo obnovljive električne energije, Apple pa je začel prizadevanja za ohranitev, kot je sajenje gozdov in obnova mangrov. Do leta 2030 želi Apple doseči neto ničelni vpliv na podnebje za vse svoje izdelke.

Apple Watch Ultra 2, nadgradnja lanskega modela, se ponaša z novo funkcijo Double Tap in izboljšanimi zmogljivostmi Siri. Odlikuje ga impresiven zaslon z največjo svetlostjo 3000 nit. Ultra 2 poudarja tudi nove funkcije za kolesarjenje in tek, poleg svoje primernosti za potapljače in raziskovalce. Tako kot serija 9 je izdelan iz recikliranih materialov in je popolnoma ogljično nevtralen izdelek.

IPhone 15 ukrade šov s svojimi osupljivimi pastelnimi barvami in izrazito spremembo dizajna sprednje strani. Kot vedno je Apple združil inovacije z estetiko, da bi zagotovil dih jemajočo napravo.

Viri:

– Digitalni trendi